bvse-Fachverband Textilrecycling mit neuem Vorstand

Auf der bvse-Jahrestagung fanden am 13. September turnusgemäße Neuwahlen in einigen Fachverbänden statt. Im bvse-Fachverband Textilrecycling wurde Martin Wittmann einstimmig in das Amt des Vorsitzenden gewählt, das er in den letzten beiden Jahren bereits kommissarisch ausgeführt hatte.