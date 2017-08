Kiesel-Gruppe und Tobroco-Giant arbeiten weiterhin zusammen

Kiesel vertreibt die Maschinen des holländischen Herstellers exklusiv in Deutschland in der Bauwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau, in Kommunen sowie der Industrie, dabei stiegen die Absatzzahlen in den letzten Jahren kontinuierlich.

Durch die Palette von Tobroco mit insgesamt 500 Optionen hat Kiesel eigenen Angaben zufolge die Möglichkeit, jedem Kunden die für seine individuellen Anforderungen passende Maschine anzubieten. Die große Anbaugerätepalette trage dazu bei, dass die Maschinen im Kompaktbereich zu universell einsetzbaren flexiblen Geräteträgern werden. „We build what you want“ ist auch der Leitspruch von Tobroco-Geschäftsführer Toine Brock, der das Unternehmen vor über 20 Jahren gegründet hat. „Mit Kiesel haben wir einen starken strategischen Partner, der die Baubranche sehr gut kennt. Das hat sich die letzten fünf Jahre bewährt. Wichtig sind uns auch die vielen Kompaktmaschinenpartner und eigenen Niederlassungen von Kiesel, wodurch unsere Maschinen Deutschlandweit schnell lieferbar sind und Service direkt möglich ist.

„Die weiter fortschreitende Automatisierung der Baustellen ist nicht aufzuhalten, da sind die Maschinen von Tobroco-Giant unverzichtbar, sie sind leistungsstark und nehmen den Mitarbeitern Handarbeit ab“, so Gerd Ettwig, Vertriebsleiter Kompaktmaschinen. Voraussichtlich wird die Zusammenarbeit im kommenden Jahr auch auf Polen ausgeweitet, wo sich Kiesel jüngst am Hitachi-Händler Tona beteiligt hat.