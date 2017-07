Videsa SA maximiert den Ressourcenwert dank CDEnviro

CDEnviro hat mehrere Systeme in der Schweiz im Einsatz. Das System siebt und trennt die verschiedenen Abfallbestandteile. Es entfernt dabei organische Stoffe und wäscht nicht organische Stoffe, wie Sand und Kies, heißt es vonseiten des Unternehmens. Viele dieser Stoffe eigneten sich dann für die Wiederverwendung. Abfall würden dann vom Kostenfaktor zu einer Ressource.

Videsa führt eine Reihe von Sanierungsarbeiten durch und ist in den Bereichen Gebäudetechnik, WC-Verleih, Abfallbehandlung und Rohrleitungsinspektion tätig. Somit muss das Unternehmen viele verschiedene Abfälle handhaben. Herr Glassey, der Eigentümer von Videsa SA, merkte an, dass ihn die Deponiegesetzgebung dazu bewog, in ein Abfallsystem zu investieren. „Die CDEnviro-Technologie erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen und ermöglicht es uns, die Abfallvolumen zu begrenzen, indem wir das Meiste in Wertstoffe umwandeln.“

Andrew Wilson, CDEnviro Business Development Manager in der Schweiz, sagte, „Unsere Erfahrung in der Handhabung und Verarbeitung vieler verschiedener Abfallströme erlaubt es uns, neue, einzigartige Produkte und Prozesse zu entwickeln und zu fertigen, mit denen wir unser Null-Abfall-Ziel erreichen können. Wir sind sehr erfreut, dass unsere Systeme zum Erfolg von Videsa beigetragen haben, und wir freuen uns auf eine weitere, langjährige Zusammenarbeit.“

Ein Video mit der Abfallaufbereitungsausrüstung und ein Interview mit Herrn Glassey finden Sie hier.