Neue mobile Siebanlage von Kleemann

Insgesamt erweitert Kleemann die EVO-Serie um vier Klassiersiebe: Die raupenmobilen Zweidecker-Klassiersiebe MS 702 EVO und MS 952 EVO sowie die Dreidecker-Klassiersiebe MS 703 EVO und MS 953 EVO. Die beiden Anlagengrößen verfügen im Oberdeck über eine Siebfläche von 7 m² bzw. 9,5 m². Genau wie bei den Brechanlagen werden die Klassierer laut Hersteller mit guten Transportmaßen und kurzen Rüstzeiten den Ansprüchen von Lohnbrechern gerecht.

Dabei erzielen die MS 702/703 EVO eine maximale Leistung von 350 t/h und die MS 952/952 EVO eine Stundenleistung von bis zu 500 Tonnen. Zu dieser hohen Leistung führt vor allem der gute Materialfluss durch die Anlage. Dieser beginnt bei der Beschickung, die dank des großzügigen Aufgabetrichters sowohl per Radlader als auch per vorgeschalteter Brechanlage möglich ist. Auf dem extrabreiten Aufgabeband von 1.200 mm wird das Material zum Siebkasten transportiert. Dieser lässt sich im Siebwinkel an die Anwendung anpassen. Eine Prallplatte am Bandabwurf verteilt das Material gleichmäßig auf dem Siebbelag. Somit wird der Verschleiß gering gehalten und eine hohe Durchsatzleistung erreicht.

Auch bei den Mobiscreen-EVO-Siebanlagen schreibt Kleemann das Thema Sicherheit groß. Die Bedienung der Siebanlage erfolgt über ein mobiles Controlpanel, das sich an drei verschiedenen Punkten an der Anlage anbringen lässt. Somit ist eine bestmögliche Einsehbarkeit der ausgeführten Anlagenfunktionen gewährleistet. Per Automatikstart werden alle Anlagenfunktionen gestartet – ohne dass jedes Seitenband einzeln angesteuert werden muss. Über das Bedienpanel lassen sich außerdem die Daten zum Maschinenbetrieb ablesen. Die Bewegung der Anlage erfolgt ruckfrei durch proportional angesteuerte Hydraulikventile. In einer Verkettung mit Brechanlagen der EVO Serie, die in Ihrer Größe und Leistung auf die EVO Siebanlagen abgestimmt sind, arbeiten die Anlagen besonders effizient und erreichen eine hohe Leistung. Ein weiteres Plus für einen sicheren Anlagenbetrieb ist die Not-Aus Funktion, die bei einer verketteten Anlagenkombination über alle Sieb- und Brechstufen funktioniert.