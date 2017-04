Stahlwerke Bochum: Premiere in Karlsruhe

Zeigen will das Unternehmen am Stand R512 in Halle 2 seine gesamte Produktpalette mit Anwendungsberatung, dem Komplettprogramm an hochverschleißfesten Gussteilen inklusive deren Anpassung an die Konstruktion der mit ihnen zu bestückenden Maschinen sowie alle zum wirtschaftlichen Betrieb einer Anlage notwendigen Komponenten. SWB-Produkte werden in Shreddern, Scheren, Prallbrechern und sonstigen Aufbereitungsanlagen dort eingesetzt, wo der Verschleiß am größten ist.

