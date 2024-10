Tomra übernimmt C-trace

Tomra hat 80 % der Anteile an der C-trace GmbH erworben.

C-trace, gegründet 2005, bietet Lösungen, die Software- und Hardwaremodule nahtlos kombinieren, um Abfallmanagementprozesse zu digitalisieren und effizienter zu gestalten.

Tomras Übernahme von C-trace steht im Einklang mit der Strategie, die während des Capital Markets Day 2024 vorgestellt wurde, bei der das Unternehmen erklärte, dass es auch durch Übernahmen (M&A) neue Geschäftsfelder entwickeln wolle. Der Zukauf von C-trace soll Tomra dabei unterstützen, zusätzliches profitables Wachstum zu generieren, seine Einnahmequellen zu diversifizieren und seine Marktdurchdringung zu vergrößern.

C-trace beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und erzielt 80 % seines Umsatzes in Deutschland. In den vergangenen drei Jahren hat das Unternehmen ein konstantes jährliches Wachstum von mehr als 15 % verzeichnet. Die Einnahmen des Unternehmens in den vergangenen zwölf Monaten beliefen sich auf 21 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von 23%.

Tomra wird zunächst 80 % der Anteile an C-trace übernehmen, mit der Option, die verbleibenden 20 %, die von den Gründern gehalten werden, nach zwei Jahren zu erwerben.