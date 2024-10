Thomas Eck wird neuer ARA-Vorstand

Neben Vorstandssprecher und Vertriebsvorstand Harald Hauke tritt ab sofort Thomas Eck als Vorstand für Produktion, IT und Finanzen in das ARA-Führungsteam ein.

Der gebürtige Wiener verfügt über umfassende Branchenkenntnisse – insbesondere in den Bereichen Verpackungslösungen und Recycling. Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung in der Industrie und seinem fundierten technischen Know-how soll Thomas Eck dazu beitragen, die Marktführerschaft der ARA in der Kreislaufwirtschaft weiter auszubauen und die EU-Recyclingziele zu erreichen. Eck folgt auf Martin Prieler, der das Unternehmen aus privaten Gründen verlassen hat.

Zuletzt war Eck als CTO bei PreZero Polymers tätig und trug maßgeblich zur Entwicklung und Optimierung von Recyclinganlagen in Deutschland, Österreich, Italien und den USA bei. Vor dieser Position arbeitete er mehr als 25 Jahre in unterschiedlichen Positionen bei Constantia Flexibles, einem Hersteller von flexiblen Verpackungen. Zudem war Thomas Eck in den Jahren 2009 bis 2012 und von 2015 bis 2018 Mitglied des Aufsichtsrats der ARA und hat in dieser Funktion an der richtungsweisenden Entwicklung der ARA zum Innovationsführer der österreichischen Kreislaufwirtschaft mitgewirkt.