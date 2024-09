Bastian Lauer wird neuer Geschäftsführer von Karle Recycling

Bastian Lauer, Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist, steigt in die Geschäftsführung des Traditionsunternehmens Karle Recycling aus Stuttgart auf.

Jürgen Karle und Stephan Karle freuen sich über diese Entscheidung: „Die Erweiterung unseres Führungsteams ist die logische Konsequenz der herausragenden Leistungen von Bastian Lauer. Mit ihm werden wir gemeinsam die erfolgreiche Zukunft unseres Familienunternehmens gestalten“.

Bastian Lauer begann im Februar 2015 bei Karle Recycling als Assistent von Stephan Karle. Ab 2019 leitete er für eineinhalb Jahre das Kundencenter und richtete die kaufmännischen Prozesse kundenorientiert aus. So etablierte er in den vergangenen Jahren neue Angebotsprozesse und strukturierte die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Logistik und Faktura. Seit er 2020 Mitglied der Geschäftsleitung wurde, verantwortet er alle kaufmännischen Prozesse der Karle Gruppe sowie die IT, die Finanzbuchhaltung, das Controlling und das Personalwesen.

„Bastian Lauer treibt seit Jahren die stetige Modernisierung und die Digitalisierung von Prozessen bei Karle Recycling voran. Mit ihm setzen wir auf Kontinuität und auf die Zukunft“, freut sich Dietmar Schulz, ebenfalls Geschäftsführer bei Karle Recycling.

„Der Aufstieg von Bastian Lauer in die Geschäftsführung freut uns aus vielen Gründen, aber aus einem ganz besonders: Es zeigt, dass es bei Karle Recycling die Möglichkeit gibt, Verantwortung zu übernehmen und das Unternehmen nach seinen eigenen Vorstellungen mitzugestalten“, so Stephan Karle. „Wir gratulieren herzlich zu diesem Schritt und wünschen stets eine glückliche Hand“.