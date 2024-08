Augustin Entsorgung beteiligt sich an Hassink Entsorgung

Über die vertraglichen Details der Kooperation haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

In den vergangenen Jahren haben beide Unternehmen bereits zusammengearbeitet und Entsorgungsaufträge umgesetzt. Mit der Beteiligung der Augustin Entsorgung wollen beide Parteien ihr Geschäft im Landkreis Grafschaft Bentheim, dem südlichen Emsland und dem nördlichen NRW weiter ausbauen.

Der in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 30 gelegene Hassink-Standort soll in den kommenden Jahren schrittweise modernisiert und nach neustem Stand der Technik ausgebaut, um den wachsenden Anforderungen an das Recycling gerecht zu werden. Für den Betrieb an der Textilstraße sind derzeit 15 Angestellte tätig – weitere sollen dazukommen.

Hassink Entsorgung wurde 1986 in Schüttorf vom Ehepaar Janette und Alfred Hassink gegründet. Heute wird der Betrieb in zweiter Generation von Tim Hassink geführt. Das Familienunternehmen bietet Abbrucharbeiten und Entsorgungen aller Art an. Zum Inventar gehören unter anderem 15 Lkw und Baumaschinen sowie rund 950 Mulden.

Mit der Beteiligung der Augustin Entsorgung wird Lukas Augustin in die Geschäftsführung der Hassink Entsorgung eintreten. Die Aufgaben teilt er sich fortan mit Tim Hassink, der unverändert Geschäftsführer des Unternehmens bleibt.