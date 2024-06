Metallschrott in Werte umwandeln

Carl Gustaf Göransson hat sich in verschiedenen Industriesektoren, von Bau- und Landmaschinen hin zu Lastkraftwagen, einen Ruf für Innovation und Neuerfindung erworben – und ein Verständnis dafür, wie die globalen Investitionsgütermärkte ticken. In seinem neuesten Projekt übernimmt der gebürtige Schwede die Leitung von Lindemann Metal Recycling, einem Unternehmen mit langer Historie. Seit mehr als einem Jahrhundert ist das Unternehmen, mit Standorten in 20 Ländern, in der Entwicklung und Produktion von hochwertigen Shreddern, Scheren und Pressen für die Metallrecyclingindustrie tätig.

Die neue Strategie von Lindemann zielt darauf ab, Veränderungen auf drei Ebenen auszulösen. Erstens: das Beste aus Lindemanns langem technischem Erbe herauszuholen und es für den Erfolg im Technologie-Zeitalter weiterzuentwickeln. Zweitens: die Branche zu verändern, indem sie den Kunden ermöglicht, dank Produktinnovation und lebenslanger Kundenbetreuung ein marktführendes Rentabilitätsniveau zu erreichen. Schließlich soll die neue Strategie auch die Gesellschaft verändern. Die Metallrecyclingindustrie kann eine überragende Rolle dabei spielen, den Gemeinden zu helfen, ihre CO₂-Bilanz zu verbessern, indem sie die Kreislaufwirtschaft für Metalle vorantreibt.

Als Göransson im September 2023 die Rolle des CEO übernahm, setzte er direkten Fokus auf Optimierungen in den wichtigsten Bereichen. In Anbetracht des Erbes von Lindemann und der Tatsache, dass das Unternehmen unter den vorherigen Eigentümern um seine Sichtbarkeit kämpfen musste, machte sich Göransson daran, den Funken des Unternehmens neu zu entfachen. Seine umfangreichen Kenntnisse, die er in jahrelanger Branchenerfahrung verfeinert hat, erweisen sich bei der Neugestaltung der Prozesse von Lindemann als äußerst hilfreich.

Göransson hat die zentrale Rolle der Technologie bei der Steigerung der Effizienz erkannt und dafür gesorgt, dass die Schlüsselplattformen SAP und SalesForce in das Unternehmen eingebettet sind; Technologien, die die Grundlage für rationalisierte Abläufe und eine verbesserte Kundenbindung bilden.

Im Mittelpunkt von Göranssons Vision für Lindemann steht die Verpflichtung zu Spitzenleistungen bei Produkten und Dienstleistungen. Gestützt auf ein vielfältiges Team erfahrener Fachleute will Lindemann seine Position als erste Wahl im Metallrecycling festigen.

Göransson verfolgt einen kundenorientierten Ansatz und betont, wie wichtig es ist, das Feedback der Kunden zu nutzen, um Innovationen voranzutreiben und das Angebot kontinuierlich zu verbessern.

Für die Zukunft hat Göransson ehrgeizige Pläne für die Marktexpansion und -diversifizierung. Lindemann ist in Europa fest verankert und hat sich zum Ziel gesetzt, in die aufstrebenden Märkte in Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vorzudringen. Durch den Einsatz branchenführender Technologien und die Förderung strategischer Partnerschaften will Lindemann geografische Grenzen überwinden und zu einem weltweit führenden Unternehmen im Metallrecycling aufsteigen.