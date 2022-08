Beitritt zur Koalition gegen Plastikvermüllung

Deutschland beteiligt sich an der heute startenden internationalen "High Ambition Coalition to End Plastic Pollution". Im März war bereits auf der UN-Umweltversammlung (UNEA) in Nairobi die Aufnahme von Verhandlungen über ein internationales rechtsverbindliches Instrument zur Beendigung der Plastikverschmutzung vereinbart worden.