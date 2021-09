Verbände fordern mehr Kreislaufwirtschaft beim Klimaschutz

Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW) und der BDE machen sich für mehr Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft nach der Bundestagswahl stark. So fordern beide Verbände ein Sofortprogramm, das die nächste Bundesregierung in den ersten Monaten ihrer Amtszeit umsetzen sollte.

Den fünf Punkte umfassenden Plan haben beide Verbände am Donnerstag in Berlin veröffentlicht. Die 5 Punkte sind:

UBA-Auftrag zur Entwicklung eines Kreislauflabels Politische Steuerung und Koordinierung der Umsetzung des Green Deal durch das Bundeskanzleramt

3. Klare Vorgaben für eine nachhaltige Beschaffungspraxis

4. Klimaschädliche Subventionen und steuerliche Benachteiligung von Rezyklaten beenden

5. Bedeutung der internationalen Umweltwirtschaft stärken

BDE-Präsident Peter Kurth: „Nach den Wahlprogrammen folgten Sofortprogramme. Überraschenderweise tauchen in den bekannten Sofortprogrammen Maßnahmen, mit denen schnell das Potential der Kreislaufwirtschaft gehoben werden, nicht auf. Mit unserem nun vorgelegten 5-Punkte-Sofortprogramm wollen wir den Parteien eine Art „Starter-Kit für mehr Kreislaufwirtschaft“ an die Hand geben. Es sind Punkte, deren Umsetzung gleich nach der Amtsübernahme der neuen Bundesregierung in Angriff genommen werden kann.“

Download Sofortprogramm Kreislaufwirtschaft