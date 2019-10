Neuer Finanzvorstand für Trimet

Er löst Martin Söffge ab, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Stemmler war zuvor unter anderem für die Royal Dutch Shell Gruppe und die Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company in internationalen Finanzpositionen tätig. Der Diplom-Kaufmann verfügt über eine mehr als 20-jährige Branchenerfahrung in der Energie- und Rohstoffindustrie.

„Ich freue mich, mit Holger Stemmler einen ausgewiesenen Finanzfachmann an Bord zu haben, der große Erfahrungen in den Rohstoffmärkten mitbringt“, sagt Philipp Schlüter, Vorsitzender des Vorstands der Trimet Aluminium SE, der sich gleichzeitig beim scheidenden Finanzvorstand bedankt: „Martin Söffge hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Trimet mit einem soliden Fundament für die Zukunft gut aufgestellt ist.“ Martin Söffge verantwortete seit 2009 das Finanzressort im Vorstand der Trimet Aluminium SE. Der 60-Jährige will sich künftig stärker seinen privaten Interessen widmen.