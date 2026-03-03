Vom Schrotthandel zum Entsorgungsfachbetrieb

1994 pachtete das Unternehmen ein Teilareal eines ehemaligen Militärgeländes in Zerbst und investierte in ein erstes Absetzcontainerfahrzeug. Damit begann der Aufbau eines Containerdienstes sowie die Entwicklung zum zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb.

In den Folgejahren war das Unternehmen erheblichen Marktschwankungen bei Schrottpreisen ausgesetzt. 1997 musste der Betrieb nach Kündigung des Pachtvertrags den Standort aufgeben und innerhalb kurzer Zeit eine neue Fläche in Zerbst erschließen. Dort entstanden eine Halle für Buntmetalle sowie Flächen für den Umschlag von Schrott, Bauschutt und Abbruchabfällen. Der Maschinenpark wurde schrittweise erweitert und umfasste unter anderem Abrollfahrzeuge, Bagger, Radlader, Container und eine Fahrzeugwaage. Parallel dazu wurde das Spektrum der angenommenen Materialien um Altpapier, Altholz, Kunststoffe, Folien und Grünschnitt ergänzt.

Mit dem Einstieg in Abbruch- und Rückbauarbeiten erweiterte das Unternehmen seine technischen Kapazitäten. Zusätzliche Umschlag- und Kettenbagger sowie ein Brecher zur Aufbereitung mineralischer Abfälle wurden in Betrieb genommen. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie die Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb bildeten zentrale Voraussetzungen für die weitere Entwicklung. Ergänzend wurde eine Autoverwertung mit entsprechender Infrastruktur, darunter ein Ölabscheider, aufgebaut.

Heute führen die Söhne Kay, Mario und Thomas Borgsdorf gemeinsam mit Cornelia Borgsdorf den Familienbetrieb fort. Im täglichen Recyclingbetrieb kommen neben einem Mobilbagger des Typs Cat M313D auch ein Umschlagbagger Cat MH3024 der aktuellen Generation zum Einsatz. Die Maschine übernimmt wesentliche Aufgaben im Materialumschlag und bei der Sortierung sowie Verladung unterschiedlicher Stoffströme. Der Fokus liegt auf effizienter Handhabung mineralischer Abfälle und Metalle im wachsenden Umschlagvolumen.

Neben der Aufbereitung von Aushub, Beton und Ziegeln produziert das Unternehmen Recyclingprodukte wie Betonblöcke und Betonelemente in unterschiedlichen Ausführungen. Der Containerdienst mit Absetz- und Abrollcontainern wird durch eigene Transportleistungen ergänzt. Darüber hinaus wurde das Portfolio um die Akten- und Datenträgervernichtung erweitert. Eine neue Papierpresse in einer überdachten Lagerhalle unterstützt den Ausbau des Papierumschlags.

Am Standort sind Investitionen in ein neues Bürogebäude sowie in die Asphaltierung der Umschlagflächen geplant, um Betriebsabläufe zu optimieren und den Verschleiß an Fahrzeugen und Maschinen zu reduzieren. Wartungs- und Reparaturarbeiten werden in einer eigenen Werkstatt durchgeführt.

Ergänzend zum Kerngeschäft entstand ein Mietpark für Bau- und Umschlagtechnik. Beschafft wurden unter anderem Mini- und Mobilbagger sowie Radlader über die Zeppelin Niederlassung Magdeburg. Das Mietangebot richtet sich an private und gewerbliche Kunden im Raum zwischen Dessau und Magdeburg und umfasst verschiedene Maschinenklassen sowie Anbaugeräte für Erd-, Tief- und Abbrucharbeiten.