Die kommunale Entsorgung Dortmund GmbH (EDG) bietet ab sofort eine gebührenfreie Abholung von Altkleidern im Stadtgebiet von Dortmund an. Hintergrund ist der Rückgang privater Alttextilcontainer. Mit dem neuen Service reagiert das Unternehmen auf veränderte Rahmenbedingungen in der getrennten Erfassung von Textilien.
Gebührenfreie Altkleiderabholung in Dortmund
Altkleider Copyright: EDG Entsorgung Dortmund GmbH
Alttextilien können weiterhin an allen sechs Recyclinghöfen der EDG kostenfrei abgegeben werden. Ergänzend dazu ermöglicht der neue Abholservice eine haushaltsnahe Entsorgung größerer Mengen gut erhaltener Kleidung. Die Buchung erfolgt über das Online-Formular auf der Website der EDG, über die EDG Abfall App, telefonisch oder persönlich im Kundencenter am Ostenhellweg in Dortmund.

Im Rahmen der Abholung werden ausschließlich gut erhaltene und trockene Kleidungsstücke für Kinder und Erwachsene sowie tragbare Schuhe, die paarweise gebündelt sind, angenommen. Ebenfalls zulässig sind Mützen, Schals, Handschuhe und Hüte. Nicht angenommen werden verschmutzte, nasse oder nicht mehr tragbare Textilien, einzelne oder beschädigte Schuhe sowie Putz- und ölverschmierte Lappen. Kleiderbügel und sonstige Abfälle sind von der Sammlung ausgeschlossen und über die Restmülltonne zu entsorgen.

Die Annahmemenge ist auf maximal fünf Säcke pro Abholung begrenzt. Am Abholtag sind die Säcke bis 7 Uhr gut sichtbar am Straßenrand bereitzustellen. Die Abholung erfolgt zwischen 7 und 14 Uhr durch Mitarbeitende der EDG.

Quelle: EDG
