Projekt zur Kreislaufwirtschaft in der Messebranche

Die Hochschule Osnabrück arbeitet in dem Projekt mit mehreren Praxispartnern zusammen. Maßgeblich beteiligt sind die Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft von 2bdifferent, der Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (AUMA), die Fachzeitschrift tw tagungswirtschaft sowie das Unternehmen für Messearchitektur und -management imb troschke. Gemeinsam wollen sie bis zur IMEX 2026 einen Messestand nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft realisieren, der alle drei Säulen der Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und ökonomisch – berücksichtigt.

Ziel des Forschungsprojekts ist es, praxisnahe Lösungsansätze für die Umsetzung von Circular Economy-Modellen in der Messebranche zu entwickeln. Dabei sollen Reststoffe und der Materialeinsatz im Messebau reduziert, ressourcenschonende und wirtschaftlich tragfähige Modelle entwickelt und branchenspezifische Herausforderungen analysiert werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verknüpfung der Kreislaufwirtschaft mit dem Nexus-Ansatz, der in besonderem Maße die Zusammenhänge zwischen Wasser-, Energie- und Rohstoffsicherheit beleuchtet.

2bdifferent bringt seine Beratungserfahrung zur intelligenten Kreislaufwirtschaft ins KRIDEM-Projekt ein. Mit Dr. Christoph Soukup, Experte für nachhaltige Beschaffung und zirkuläre Geschäftsmodelle, verfügt das Unternehmen über fundiertes Know-how in der strategischen Transformation. Ergänzt wird diese Kompetenz durch eine enge Partnerschaft mit Trash Galore, einem Spezialisten für Materialkreisläufe in der Eventbranche. Gemeinsam beraten sie Messegesellschaften und Veranstalter dabei, bereits in der Planungsphase kreislauffähige Lösungen zu entwickeln – ökologisch durchdacht, wirtschaftlich tragfähig und regulatorisch zukunftssicher.

Gerade die Verknüpfung der Kreislaufwirtschaft mit dem Nexus-Ansatz verspricht neue Lösungen für eine nachhaltige Ressourcennutzung. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft hilft, Abfälle und Emissionen zu reduzieren, der zunehmenden Verknappung natürlicher Ressourcen entgegenzuwirken, innovative kreislauforientierte Geschäftsmodelle zu entwickeln und Arbeitsplätze zu schaffen sowie langfristig die Kosten für Veranstaltungen deutlich zu senken. Der Messewirtschaft-Nexus bedeutet, dass die kreislauforientierte Messewirtschaft eng mit der Wasser-, Energie- und Rohstoffsicherheit verbunden ist. Beide Konzepte wurden unabhängig voneinander entwickelt. Im Projekt sollen die Potenziale und Synergien beider Konzepte zusammenkommen.

Beides fand bisher in der Messewirtschaft wenig Beachtung. Jürgen May, Gründer und Geschäftsführer von 2bdifferent, will daher die Veranstaltungswirtschaft stärker einbinden. „Wir müssen einen Dreiklang erzeugen, in dem die Kooperation zwischen den Messebauern, den Unternehmen, die die Aufträge vergeben, und den Messegesellschaften angemessen berücksichtigt wird.“ Dr. Christoph Soukup, Experte für Kreislaufwirtschaft bei 2bdifferent, ergänzt: „Die Einführung einer Kreislaufwirtschaft ist entscheidend, um die Klimaziele Deutschlands zu erreichen. Wir müssen die EU-Ziele zur Kreislaufwirtschaft im Auge behalten und die Regulatorik entsprechend einbeziehen.“

Das zweijährige DBU-Projekt besteht aus zwei Arbeitspaketen. Im Ersten wird bis Februar 2026 die Bedeutung von zirkulären Geschäftsmodellen in der Messewirtschaft analysiert. Dazu sind unter anderem eine Literatur- und Best-Practice-Analyse, eine empirische Analyse mit der Befragung von Experten der Kreislaufwirtschaft zu Erfolgsfaktoren in der Messewirtschaft sowie eine Stakeholder-Analyse zur Einstellung zur Kreislaufwirtschaft bei relevanten Gruppen wie Konsumenten und Messebesuchern, Ausstellern, Messegesellschaften, Messeagenturen und Messebauunternehmen vorgesehen.

Das zweite, dreiphasige Arbeitspaket sieht die Erarbeitung von Konzeptideen bis November 2026 vor. In Phase eins wird eine Stoffstromanalyse durchgeführt, um Stoff- und Materialströme für Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zu erfassen. In Phase zwei werden kreative Umsetzungsvorschläge erarbeitet. In Phase drei fließen die Ergebnisse aller Analysen und der Fallstudienbetrachtung in Handlungsempfehlungen und einen Leitfaden ein. Die Veröffentlichung der Ergebnisse soll auf Fachveranstaltungen und Konferenzen erfolgen.

Die Messewirtschaft besitzt ein erhebliches Potenzial für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. An den 70 deutschen Messeplätzen finden jährlich 350 bis 380 internationale, nationale und regionale Messen mit rund 16 Millionen Besuchern statt. Damit verbunden sind Abfälle und Emissionen, doch nur etwa ein Prozent der Wertstoffe wird nach der Messe in die Stoffkreisläufe zurückgeführt.