Remex-Gruppe investiert in Singapur

Über die Tochtergesellschaft Remex Minerals Singapore Pte. Ltd. wurden im Zuge eines Share Deals 51 % der Anteile an der in Singapur ansässigen NEO Hardware Pte. Ltd. erworben. Die Transaktion erfolgt rückwirkend mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1.November 2023.

Die Investition im zweistelligen Millionenbereich ergänzt das Service-Portfolio der Remex-Gruppe, die seit nahezu zehn Jahren die Hausmüllverbrennungsasche der fünf Müllverbrennungsanlagen des Stadtstaates Singapur aufbereitet und zurückgewonnene Eisen- und Nichteisenmetalle recycelt. NEO Hardware Pte. Ltd. ist auf Metallrecycling spezialisiert und seit rund 40 Jahren in diesem Markt aktiv. Im vergangenen Jahr hat das familiengeführte Unternehmen Mengen in einer Größenordnung von 140.000 t gehandelt. Annahme, Konfektionierung und Weiterverkauf der Metalle erfolgen über zwei Standorte, die in Zentral- und West-Singapur gelegen sind. Ein umfangreicher eigener Fahrzeug- und Maschinenpark ermöglicht die direkte Absteuerung der recycelten Waren innerhalb Singapurs. Annähernd die Hälfte der gehandelten Mengen gehen in den Export. Abnahmemärkte sind unter anderem Indien, Indonesien und Malaysia.

Bezogen auf die Geschäftsführung von NEO wurde seitens der Neo-Familie Neo Jia Le als Geschäftsführer eingesetzt. Remex hat seinen langjährigen Mitarbeiter Xindi Wang als Geschäftsführer berufen. Der in Deutschland studierte Materialwissenschaftler verantwortete bisher unter anderem das Remex-Büro im chinesischen Shenzen und wird in Singapur insbesondere seine asiatischen Vertriebskontakte einbringen.

NEO-Geschäftsführer Xindi Wang und die Anteilseigner der Neo-Familie Lim Yan Yan und Neo Cheng Kang mit Michael Stoll, Geschäftsführer der Remex GmbH, Venkat Patnaik, Geschäftsführer der Remex Minerals Singapore Pte. Ltd. und NEO-Geschäftsführer Neo Jia Le (v.l.n.r.) Copyright: Remex