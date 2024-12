Tetra Pak und Yellow Dreams investieren in Recycling von Getränkekartons

Mit einer Investition von rund 3 Millionen Euro von Tetra Pak und Yellow Dreams soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 eine neue Recyclinganlage in Ittervoort (Niederlande) den Betrieb aufnehmen.

Die Anlage soll die nicht faserbasierten Bestandteile (PolyAl) aus gebrauchten Getränkekartons verarbeiten.

Die Anlage soll das Potenzial haben, das gesamte Volumen an PolyAl aus in Belgien und den Niederlanden recycelten Getränkekartons sowie potenziell einen Teil des Volumens aus Deutschland zu verarbeiten. Mit einer Jahreskapazität von 20.000 Tonnen erweitert diese zweite niederländische Anlage die bestehende Kapazität von 8.000 Tonnen der Anlage von Recon Polymers in. Sie ergänzt die bestehende Recyclinginfrastruktur in der EU, wo Getränkekartons bereits in 20 spezialisierten Papierfabriken recycelt werden und PolyAl derzeit in zehn Anlagen verarbeitet wird.