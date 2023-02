Führungswechsel bei Alba

Dr. Eric Schweitzer wechselt in den Gesellschafterausschuss des Unternehmens. Alba soll aber weiterhin ein Familienunternehmen bleiben. Eric Schweitzer und seine beiden erwachsenen Kinder bleiben alleinige Gesellschafter. Schweitzers Funktion im Gesellschafterausschuss kommt auch seiner gesundheitlichen Situation entgegen, da er seit rund drei Jahren an Parkinson erkrankt ist.

Dr. Robert Arbter ist derzeit noch Finanzvorstand der Berliner Gegenbauer Holding. Der 43-Jährige studierte Betriebswirtschaftslehre und promovierte 2009 an der TU Berlin am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition. Nach seinem Studium arbeitete Arbter zehn Jahre bei KPMG, ging danach in die Dienstleistungsbranche und heuerte 2019 erstmals bei Alba an.