BHS Rotorschleuderbrecher für nachhaltige Zementproduktion

Der Zementhersteller Amreyah Cement setzt in seiner Anlage in Ägypten auf Zerkleinerungstechnik von BHS-Sonthofen.

Mithilfe des BHS Rotorschleuderbrechers vom Typ RSMX 1222 gewinnt das Unternehmen erstmals hochwertige Additive aus bislang ungenutzter Schlacke für eine nachhaltigere Zementproduktion.

Sand ist ein begehrter Rohstoff, dessen Vorkommen weltweit abnimmt, während die Nachfrage der Baustoffindustrie kontinuierlich steigt. Sogenannter Schlackensand kann einen Teil der für die Zementherstellung benötigten natürlichen Sande ersetzen. Der Vorteil: Im so hergestellten Kompositbeton verringert der hohe Mineralgehalt der Schlacke die Gefahr der Betonkorrosion und erhöht die Säure- und Wetterbeständigkeit des Materials. Darüber hinaus wird bei der Herstellung von Kompositbeton nicht nur weniger CO2 produziert – die Verwendung von ansonsten ungenutzten Abfallstoffen aus der Stahlindustrie trägt auch zu einer nachhaltigen Nutzung von Ressourcen bei. Der Baustoffproduzent Amreyah Cement Co gehört zur brasilianischen InterCement-Gruppe und stellt diese Additive, die auch als „schwarze Sande“ bezeichnet werden, erstmals in seinem Werk in Alexandria (Borg El-Arab) in Ägypten her. Die bislang eingesetzten Brecher am Produktionsstandort waren nicht in der Lage, Schlackensand in der geforderten Qualität zu produzieren. Deshalb beauftragten die Betreiber die Zerkleinerungsexperten von BHS-Sonthofen mit der Planung und Umsetzung einer geeigneten Anlage.

Der Kunde entschied sich für den BHS Rotorschleuderbrecher vom Typ RSMX 1222. Der Hochleistungsbrecher mit vertikaler Welle eignet sich besonders zur Zerkleinerung und Veredlung von Mineralstoffen, auch für hoch verschleißende Materialien mit einer sehr hohen Härte wie Schlacke. Das Aufgabegut mit einer Korngröße von maximal 50 mm wird im Zweikammerrotor auf eine sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigt und dann gegen eine feste Ringpanzerung geschleudert. Dadurch wird die gewünschte feine Körnung des Output Materials erreicht. Aufgrund der Größe des Rotors und des Gehäuses sind Verstopfungen komplett ausgeschlossen.

Ein besonderer Vorteil der BHS-Maschine: Beim Zweikammerrotor bildet sich entlang der Schleuderkammern ein Materialbett aus Schlacke, das als autogener Verschleißschutz dient. So wird der Verschleiß am Rotor drastisch reduziert, was bei dem hochabrasivem Aufgabematerial unabdingbar ist. Wenn das Aufgabematerial den Rotor verlässt, durchläuft es Schleuderprofile aus besonders hartem Wolframkarbid, die den stark abrasiven Eigenschaften der Schlacke standhalten und den Verschleiß der Maschine weiter verringern. Das Zerkleinerungsergebnis kann durch die Wahl der geeigneten Drehzahl angepasst werden, um die von Amreyah Cement angestrebte Durchsatzleistung von 150 t/h zu erreichen. Das Ergebnis ist ein hochwertiger Schlackensand mit einer Korngröße von 0 bis 4 mm.

In Abu-Dhabi wurde bereits ein ähnliches Projekt mit dem BHS Rotorschleuderbrecher vom Typ RSMX 1222 realisiert. Dabei führte BHS in der Vergangenheit erfolgreich Brechversuche im Test Center in Sonthofen mit angelieferter EOS-Schlacke durch. Die dabei gewonnene Kompetenz zahlt sich aus: Im Werk in Ägypten konnte BHS-Sonthofen nicht nur auf die Versuchswerte aus Abu-Dhabi zurückgreifen, sondern auch auf die Erfahrungen beim Einrichten der Maschine für die Schlackeverarbeitung. „Der RSMX hat sich als Standardbrecher für die Verarbeitung von abrasiven Materialen bewährt“, erklärt Hans Traut, zuständiger Projektleiter bei BHS-Sonthofen. Amreyah Cement Co. ist mit der Entscheidung für Zerkleinerungstechnik von BHS-Sonthofen sehr zufrieden. Das Unternehmen plant, in Zukunft auch bei anderen Projekten mit BHS zusammenzuarbeiten.