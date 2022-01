Mobile Grobstücksiebanlage Mobiscreen MSS 802(i) EVO

Mit seinem proportional gesteuerten Fahrwerk lasse sich die Anlage schnell versetzen, sei es vom Tieflader zum Einsatzort oder innerhalb der Baustelle. Neben anderen Verbesserungen der neuen Mobiscreen MSS 802(i) EVO sorge das Klappen der Seitenaustragungsbänder ohne Demontage für eine deutliche Reduzierung der Rüstzeiten. Mehr Einsatzvariabilität biete eine in drei Höhen klappbare Trichterrückwand, die eine Beschickung von Brechanlagen mit niedriger Abwurfhöhe möglich macht. Auch das große Angebot an Siebbelägen sowie die einfache Einstellung der Siebparameter, die eine schnelle Anpassung der MSS 802(i) EVO an unterschiedlichste Aufgabematerialien ermöglicht, reduzierten Rüstzeiten und damit Personalaufwand und Kosten. Zur Optimierung der Siebleistung lasse sich der Siebkastenwinkel mit einem großen Einstellbereich von 15,4 – 20 ° anpassen. Mit der MSS 802(i) EVO könnten so wahlweise drei oder zwei Endkörnungen hergestellt und ausgetragen werden, der Umbau erfolge schnell und einfach.