Führende Umweltrechtsexperten verbinden sich zu neuer Einheit

Dr. Anno Oexle (50) und Stefan Kopp-Assenmacher (53) gehören zu den führenden deutschen Umweltrechtlern. Weiterer Namensträger wird mit Dr. Dominik Lück (48) ein ausgewiesener Experte im umweltbezogenen Vergaberecht. Die bisherigen Kanzleien der neuen Partner haben in den Jahren 2018 und 2019 den renommierten JUVE-A- ward „Kanzlei des Jahres im Umwelt- und Planungsrecht“ gewonnen. Dank der künftig kombinierten und integrierten Expertise der beteiligten Anwälte mit ihren sich ergän- zenden Erfahrungen und Leistungsangeboten wird die neue Einheit von Beginn an zu den profiliertesten Kanzleien im Umwelt- und Planungsrecht in Deutschland gehören.

Im Zuge der strategischen Weiterentwicklung werden die in den bisherigen Einheiten bestehenden Kompetenzen und Erfahrungen in den Bereichen Klima, Transformation und industrielle Modernisierung in einer gleichnamigen Praxisgruppe standortübergreifend gebündelt. Diese wird die Mandanten der Sozietät im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Industriestandortes Deutschland zur Klimaneutralität mit allen Auswirkungen auf die Infrastruktur sowie auf bestehende Prozesse, Ressourcen und Produkte beraten.

OEXLE KOPP-ASSENMACHER LÜCK startet zunächst mit 19 Berufsträgern an den Standorten Berlin und Köln. Die Rechtsanwälte Dirk Buchsteiner (37) und Dr. Tim Hahn (39) aus dem Team von Kopp-Assenmacher werden zum 1.1.2022 Partner der neuen Einheit und ergänzen neben Kopp-Assenmacher die unverändert bleibende Kölner Partnerriege, der weiterhin auch der renommierte Umweltrechtler Prof. Dr. Wolfgang Klett (74) angehören wird. Der Zusammenschluss erfolgt auf der Grundlage der bisherigen Kanzlei Köhler & Klett, in die Stefan Kopp-Assenmacher als Seniorpartner mit seinem Team eintritt. Die neue Kanzlei strebt weiteres Wachstum an und wirbt mit einer Kultur der „Next Generation“ um junge und kreative Köpfe.