Neue Pilotanlage für Kunststoffrecycling

Tomra lädt am 8. Juli zur Besichtigung der neuen Pilotanlage in Lahnstein und zum Besuch des Recycling-Testzentrums in Mülheim-Kärlich ein.

In der neuen Pilotanlage, die nach umfangreichen Umbau- und Erweiterungsarbeiten auf dem Werksgelände der Firma Zimmermann entstanden ist, sollen in drei Prozess-Schritten verschiedenste Kunststoffe aus Haushaltsmüll oder Gelber Tonne zunächst voneinander getrennt und dann nach Farben sortiert werden. In einer Hightech-Waschanlage sollen sie gesäubert und im dritten Schritt zu Rezyklat je nach Anforderung der Kunden und der künftigen Verwendung aufbereitet werden.

„Die Anlage gehört zu den fortschrittlichsten mechanischen Recyclinganlagen für Plastik aus verschiedensten Abfallströmen weltweit. Sie wird den Umstieg auf eine Kreislaufwirtschaft in den kommenden Jahren beschleunigen und signifikant dazu beitragen, klimaneutral zu wirtschaften. Wir freuen uns, Teil dieses Pionierprojekts zu sein“, erklärt Dr. Volker Rehrmann, Executive Vice President und Head of Circular Economy bei Tomra.

„Borealis forscht intensiv nach Innovationen auf dem Gebiet kreislauforientierter Kunststoffe. Wir bieten Markeneigentümern und Weiterverarbeitern hochwertiges rezykliertes Material, das für anspruchsvollste Anwendungen genutzt werden kann“, so Lucrèce Foufopoulos, Borealis Executive Vice President Polyolefins, Innovation & Technology und Circular Economy Solutions.

Kunststoffabfälle, aus Hausmüll oder der Gelben Tonne, werden nicht nur nach Farben sortiert, sondern auch in sogenannte MFR (Schmelzflussrate bzw. Schmelzindex) Bereiche. So kann man z.B. eine weiße Shampoo Flasche vom weißen Becher gleichen Materials trennen und beide beim Recycling in die jeweils ursprüngliche Form bringen. So wird aus einer Flasche wieder eine Flasche, aus einem Becher ein Becher oder auch das anspruchsvolle Bauteil für den Innenraum eines Autos.

In einer angeschlossenen Compoundier-Anlage können außerdem auch Farben oder mechanische und chemische Eigenschaften angepasst werden. Damit wird weltweit erstmalig sichergestellt, dass der finale Abnehmer eine Produktqualität erhält, die exakt seinen Anforderungen entspricht und trotz der Variabilität der recycelten Eingangskunststoffe auch konsistent gleichbleibend ist.

Interessenten können sich bis zum 5. Juli bei Claudia Fasse anmelden.