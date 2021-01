Aus Überzeugung markentreu geblieben

Jetzt nahm Geschäftsführer Julian Busold mit einer SBM Remax 300 eine neue Generation der Premiumprallbrecher in Betrieb. Er weiß genau, was er an der modernen Technik hat – die Ansprüche sind hoch. Eine Ergänzung bringt das raupenmobile Haldenband vom Typ Moerschen MFB 20/90K.

Der familiengeführte Mittelständler ist gleich in mehreren Bereichen der Aufbereitung aktiv. Am Standort Hünfeld-Roßbach betreibt das Unternehmen Bock einen Steinbruch auf Muschelkalk mit angeschlossener Bauschuttannahme. Besonders für die Aufbereitung des Recyclingmaterials hat sich das Unternehmen eine kleine Flotte mobiler Maschinen angeschafft. Als wesentlicher Teil der Produktionskette haben sich dabei leistungsstarke Brecher erwiesen. Bereits seit 1998 setzen die Hessen auf Anlagen von MFL und haben damit laut Geschäftsführer Julian Busold beste Erfahrungen gemacht: „Wir haben zwei mobile Backenbrecher in Betrieb und konnten uns bei allen Aktivitäten immer darauf verlassen. Da war maximale Einsatzbreite gefordert. Rückbaumaßnahmen auf Baustellen waren genauso an der Tagesordnung wie Brechen hier am Standort.“ Um hier die anfallenden Massen bearbeiten zu können, waren jetzt mal wieder Investitionen in moderne Anlagentechnik fällig. „Wir waren durch die Zuverlässigkeit unserer beiden Bestandanlagen von MFL verwöhnt und auch besonders was das Endprodukt betrifft,“ weiß Busold zu berichten.

Einsatzprofil an Markterfordernissen orientiert

Diese Tugenden darf der Kunde auch bei der aktuellen Generation voraussetzen. Mit dem raupenmobilen Prallbrecher SBM Remax 300 ging das Unternehmen Bock deshalb kein Risiko ein. Die Anlage kombiniert die zuverlässige Brechtechnik, mit der die Hessen schon über eine ganze Generation die hohen Ansprüche erfüllen, mit modernsten Einsatzfeatures zu einer kompakten Einheit im Premiumsegment. Das beginnt mit der Bedienung: Nachdem das Unternehmen seine Rückbauaktivitäten etwas zurückgeschraubt hat, konzentriert Bock die Aufbereitung derzeit am Steinbruchstandort Roßbach. „Bei uns herrscht natürlich immer Enge – trotz eines fast 10 ha großen Abbaus. Aber grade jetzt wo das Geschäft gut läuft, brauchen wir viel verfügbare Fläche für die Anlieferung und Abfuhr sowohl von aufbereitetem Recyclingschotter als auch von unseren Muschelkalkprimärprodukten.“ An guten Tagen verlassen so 3.000 Tonnen das Werk, dazu kommen die Lkw für die Anlieferung. Über die Funkfernbedienung lässt sich die Remax 300 schnell und präzise umfahren und dort positionieren, wo Platz ist.“ Die Anlagentechnik muss sich aber natürlich vor allem am Endprodukt messen lassen, wie Julian Busold weiß: „Wir brauchen ein Material, das verkaufsfertig ohne erforderliche Nacharbeiten ist und das bei ständig steigenden Ansprüchen. Fremdstoffe werden heute fast gar nicht toleriert.“ Exakt dafür hat Moerschen Mobile Aufbereitung den SBM-Prallbrecher mit einem Optionspaket angeboten, das aus der Brechanlage eine komplette „Aufbereitungsfabrik“ macht, weiß Moerschen-Vertriebsspezialist Johannes Ett. Als Garant für hochwertige Endprodukte bei Schotter, Split und Co. steht der angehängte Eindeck-Siebkasten inklusive Magnetabscheider im Austrag und Windsichter bei der Überkornabscheidung.

Mit neuer Produktgruppe neue Möglichkeiten geschaffen

Auch die beste Brechtechnik allein kann ein Problem allein nicht lösen – dieser Erkenntnis musste sich auch Julian Busold stellen: Die Durchsatzleistungen des Brechers und das zur Aufbereitung anstehende Material hatte bald solche Dimensionen erreicht, dass die Platzverhältnisse definitiv nicht ausreichten. „Da war dann ein Radlader mit Fahrer gebunden, um das Material zu bewegen,“ erklärt Busold ein echtes Ärgernis. Auch dafür hatte Johannes Ett für seinen Kunden eine passende Lösung parat. Mit dem raupenmobilen Haldenband MFB20-90K aus eigener Fertigung von Moerschen Mobile Aufbereitung war der perfekte „Assistent“ schnell gefunden. Ebenso fix wie der SBM Prallbrecher arbeitsfertig positioniert ist, ist das Haldenband davor in Stellung gebracht – und dann kann’s aber richtig losgehen. Auch Busold war über den Effekt angenehm überrascht: „Wir haben damit ein erheblich höheres Potential bei gleichzeitig im Endeffekt auch noch verbesserter Durchsatzgesamtleistung.“

Da kommt zusammen, was zusammen passt

Die Prozesskette wurde mit der Kombination der beiden Anlagen auf einen Schlag erheblich verbessert. Als erstes wurde über das Haldenband MFB20-90K die Reichweite zum verlängerten Austrag des SBM Remax 300 maßgeblich erweitert. Die Aufhaldung auf mehr als 8 Meter Höhe geht zudem ohne Radladerbindung vonstatten. Durch die kontinuierliche lastabhängige Regelung von Materialfluss und Aufgabemenge des SBM-Prallbrechers muss der Radladerfahrer den ganzen Tag nicht absteigen und kann sich durchweg auf die Beschickung des Vibrationsaufgebers konzentrieren. Hier zeigt sich einmal mehr die lange Erfahrung von SBM als Premiumhersteller: Neben den hochwertigen Komponenten, die einen wartungsfreien Betrieb erst dauerhaft möglich machen, haben die Österreicher mit einer harmonischen Abstimmung aller Segmente einen reibungslosen Materialfluss geschaffen. „Das kannten wir schon von den Vorgängertypen nicht anders und wurden auch hier nicht enttäuscht,“ skizziert Julian Busold die bisherigen Erfahrungen.

Echte Flexibilität groß geschrieben

Mit der SBM Remax 300 hat die Bock GmbH eine Anlage, die vor allem mit hohen Zerkleinerungsgraden und einer konsistenten Produktkörnung punktet, zeigt sich Julian Busold zufrieden: „Aus dem angelieferten Bauschutt schaffen wir in einem Arbeitsgang ein wertvolles Recyclingprodukt, das sich problemlos vermarkten lässt.“ Aber der Prallbrecher kann mehr und auch das war ein Grund für die Kaufentscheidung des Hünfelder Unternehmens: „Wir halten uns die Option offen, den mobilen SBM-Brecher auch in der Produktion unserer Steinbruchprodukte einzusetzen und hier die bestehenden Möglichkeiten unserer Stationäraufbereitung schnell und unkompliziert zu erweitern – etwa durch die Bedarfsproduktion bestimmter Körnungen,“ freut sich Busold. Für Anwendungen, die keine Rückführung von Überkorn in die Brechkammer oder zum Aufhalden erfordern, kann das komplette Sieb- und Rückführungssystem in kürzester Zeit von der Anlage getrennt werden. Dann bleibt die Remax 300 unter 30 T onnen Basismasse und kann ohne Sondergenehmigung transportiert werden. Das erlaubt dem Bauunternehmen Bock weiterhin die Möglichkeit des Baustelleinsatzes. Dafür bringt die Anlage auch noch das perfekte Antriebskonzept mit: Alternativ zum dieselelektrischen Betrieb kann die Remax 300 auch rein elektrisch betrieben werden.

Keine Katze im Sack

Neben der Qualitäten der Technik weiß Julian Busold aber auch den Service zu schätzen – und hier besonders im Kontakt mit dem zuständigen Vertriebsspezialisten bei Moerschen Mobile Aufbereitung, Johannes Ett: „Die Leute von Moerschen sprechen unsere Sprache und wissen, worauf es bei uns ankommt – auch wenn es nur um Kleinigkeiten geht, ist kurzfristige Hilfe immer am Start.“ Besonders angenehm fand zudem Busold die Tatsache: „Obwohl wir ohnehin keinerlei Risiko gesehen haben, auch generationenübergreifend SBM treu zu bleiben, haben wir das Angebot von Moerschen Mobile Aufbereitung gerne genutzt, die Anlagenkombination zunächst im Mietpark zu testen. Da war die Kaufoption nur noch der krönende Abschluss einer runden Sache.“ Moerschen-Vertriebler Johannes Ett freut sich über das Kompliment: „Wir sind natürlich froh, einem langjährigen Kunden zu dessen Zufriedenheit eine solch mobile Kombination aus Brecher und Haldenband aus einer Hand bieten zu können.“