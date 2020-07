Wechsel im ITAD-Vorstand

Die Nachfolge tritt Michael Höling (Technischer Leiter des MHKW Pirmasens, EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH und technischer Geschäftsführer der Anlage der EEW Energy from Waste in Leudelange S.ár.l (Luxembourg) als geschäftsführendes Vorstandsmitglied bis zu den nächsten turnusgemäßen Vorstandswahlen (11. Mai 2021) an.

„Ich bedanke mich bei Herrn Höling für die Bereitschaft, uns im Vorstand zu unterstützen und freue mich auf eine Fortführung der guten Zusammenarbeit in der neuen Rolle,“ kommentiert der Vorstandsvorsitzende Gerhard Meier den Wechsel.