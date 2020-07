Bomatic baut Rotorschere zur Zerkleinerung von IBC

Für die Zerkleinerung von Intermediate Bulk Containern (IBC) hat Bomatic vor Kurzem eine Rotorschere vom Typ Bomatic B1350S in Spanien installiert.

Diese Maschine ist mit einer hydraulischen Nachdrückvorrichtung ausgerüstet, die senkrecht von oben in den Einfülltrichter einfährt. „Das ist eine Besonderheit, die wir für diese spezielle Anforderung gebaut haben“, erklärt Bomatic-Geschäftsführerin Marion Böttcher. „Die Nachdrückvorrichtung drückt die zu zerkleinernden Gebinde – also in diesem Fall die IBC – ins Schneidwerk. Somit werden die sperrigen, voluminösen Gebinde stets zuverlässig den Messerwellen zugeführt und kontinuierlich von den Messern eingezogen.“

Die Bomatic B1350S gehört zur schweren Baureihe der robusten Rotorscheren von Bomatic. Sie ist mit einem 75 kW-Antrieb mit Frequenzumrichter ausgestattet. Die Schneidwerks- öffnung beträgt 1.350 x 900 mm, die Messerbreite 56 mm. Zusammen mit der senkrecht drückenden Nachdrückvorrichtung bringt es diese Maschine auf ein Gesamtgewicht von 12.000 kg. Die Bomatic B1350S ist für die Zerkleinerung vieler unterschiedlicher Materialien geeignet. Neben IBC shreddert sie beispielsweise Stahlfässer, Elektronikschrott, PKW- und LKW-Reifen sowie Gewerbe- oder Sperrmüll.