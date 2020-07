Neu besetzter Umweltrat nimmt Arbeit auf

Drei Mitglieder wurden für eine weitere Amtsperiode bestätigt, vier wurden neu ernannt. Das Bundesumweltministerium hat die Sachverständigen für die Dauer von vier Jahren nach Zustimmung durch das Bundeskabinett am 11.06.2020 berufen.

Die neuen Mitglieder sind:

Prof. Dr.-Ing. Christina Dornack ist Direktorin des Instituts für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der Technischen Universität Dresden. Ihre wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigen sich mit Stoffstromanalysen, Abfall- und Kreislaufwirtschaft, mineralischen Abfällen, reststoffbezogener Bioökonomie, dem Nexus zwischen Wasser, Abfall und Boden sowie internationalen Abfallwirtschaftsstrategien.

Prof. Dr. Wolfgang Köck ist Professor für Umweltrecht an der Juristenfakultät der Universität Leipzig und leitet das Department Umwelt- und Planungsrecht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ. Schwerpunkte seiner Arbeit bilden neben dem Umwelt- und Planungsrecht die Transformationsfelder Energie, Landwirtschaft und Ernährung sowie die nachhaltige Entwicklung von Städten und ländlichen Räumen.

Prof. Dr. Josef Settele ist außerplanmäßiger Professor für Ökologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er ist zudem stellvertretender Leiter des Departments Biozönoseforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen Biodiversität, Agrarökologie und Landnutzung sowie transdisziplinäre Forschung und Assessments.

Prof. Dr. Annette Elisabeth Töller ist Professorin für Politikfeldanalyse und Umweltpolitik an der FernUniversität in Hagen. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört die nationale und europäische Umweltpolitik.

Folgende Mitglieder wurden erneut in den Rat berufen:

Prof. Dr. Claudia Hornberg ist Professorin an der Medizinischen Fakultät sowie an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld. Sie forscht zu Umwelt und Gesundheit, insbesondere zu Umwelteinflüssen auf die menschliche Gesundheit, ökologische Gesundheitsförderung und Umweltgerechtigkeit.

Prof. Dr. Claudia Kemfert ist Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit an der Hertie School of Governance sowie Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie beschäftigt sich mit ökonomischen Effekten der Klima-, Energie- und Verkehrspolitik.

Prof. Dr. Wolfgang Lucht ist Professor für Nachhaltigkeitswissenschaft am Geographischen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin und Leiter der Abteilung „Erdsystemanalyse“ am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er forscht zu planetaren Belastungsgrenzen, der Biosphäre der Erde und sozial-ökologischen Fragen im Anthropozän.