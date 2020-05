Immer mehr LED-Lampen im Rücknahmesystem

LED-Beleuchtung wird beim Verbraucher immer beliebter. Das besagt eine jüngst durchgeführte Umfrage des Marktforschungsinstituts Yougov im Auftrag von Lightcycle, nach eigenen Angaben Deutschlands größtes Rücknahmesystem für Lampen und Leuchten. 66 Prozent der Verbraucher bevorzugen demnach inzwischen die LED-Lampe gegenüber der alten Glühlampe. „Eine Entwicklung, die man auch bei Lightcycle bemerkt“, erklärt Christian Brehm, Marketingleiter beim Sammelsystem. „Schon jetzt ist jede dritte ausgediente Sparlampe aus Privathaushalten, die in unseren Sammelboxen landet, eine LED-Lampe. Das ist ein enormer Zuwachs seit Einführung der modernen Leuchtdioden.“

Gute Beleuchtung

Mit den LED-Lampen hat die Produktvielfalt in der Beleuchtung weiter zugenommen. Viele Elektrohandwerker beraten Kunden als Lichtexperten hinsichtlich ihrer Beleuchtung und verbauen die modernen Leuchten. Im Vergleich zur alten Glühlampe gibt es die LED-Lampen in mehr Formen, Farben und Helligkeitsstufen. „Der Lichtexperte im Elektrohandwerk weiß genau, welches Licht zum Arbeiten und welches für eine gemütliche Wohnatmosphäre benötigt wird. Als servicestarker Experte kümmert sich der E-Handwerker auch um die fachgerechte Entsorgung der LED-Lampen“, so Brehm.

Ressourcenschonung mit fachgerechter Entsorgung

Qualitativ hochwertige LED-Lampen weisen laut Lightcycle auch gegenüber der alten Glühlampe bei der Ressourcenschonung klare Vorteile auf. Neben einem um 80 bis 90 Prozent geringerem Strombedarf und einer deutlich längeren Einsatzdauer könnten bis zu 90 Prozent einer modernen Lampe heutzutage recycelt werden. Das trage mehrfach zur Ressourcenschonung bei. Deshalb sei es wichtig, die LED-Lampen fachgerecht zu entsorgen, am besten an der nächsten Sammelstelle.

E-Handwerker sind als Letztbesitzer laut ElektroG verpflichtet, die bei der Arbeit anfallenden Altlampen fachgerecht zu entsorgen. Um E-Handwerker hierbei zu unterstützen, bieten immer mehr Elektrogroßhändler ihren Kunden die kostenfreie Rückgabe der Altlampen an. Ihre nächste (Großmengen-)Sammelstelle finden E-Handwerker unter sammelstellensuche.de. Durch die Abgabe an einer der Sammelstellen profitiert der E-Handwerker nach Angaben des Systems zusätzlich: Gibt er die Altlampen an einer Sammelstelle ab, entfalle für ihn die Reportingpflicht laut ElektroG §30 an die Stiftung Elektroaltgeräteregister (EAR).