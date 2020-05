Wertstoff-Recycling mit Untha XR3000C mobil-e

Am Hauptsitz in Hall in Tirol sorgt seit 2019 eine XR3000C mobil-e von Untha für die reibungslose und effiziente Aufbereitung von Altholz. Am neuen Standort der Firma Ragg in Innsbruck kommt der Zerkleinerer des Herstellers aus Kuchl bei Salzburg für weitere Materialien zum Einsatz.

Sammeln und Aufbereiten von Altstoffen und somit die Rückführung wertvoller Rohstoffe in den Produktionskreislauf ist das Kerngeschäft der Firma Ragg. Gegründet wurde das Unternehmen 1947 als kleiner Schrotthandel in Fulpmes im Stubaital. 1974 ist der Entsorgungsbetrieb nach Hall in Tirol übersiedelt und beschäftigt heute rund 110 Mitarbeiter an seinen vier Standorten. „Wir betreiben am Standort in Hall seit Mitte der 2000er Jahre eine komplette Holzaufbereitungsanlage, bei der unterschiedliche Anlagenteile in die Jahre gekommen sind. Aus diesem Grund haben wir im letzten Jahr entschieden, die Nachzerkleinerung der bestehenden Anlage auszutauschen“, schildert Clemens Gritsch, Betriebsleiter der Firma Ragg, die Ausgangslage für die Neuanschaffung einer Zerkleinerungslösung von Untha.

Dabei hätten mehrere Aspekte für die XR3000C mobil-e von Untha gesprochen, allen voran die innovative Technologie der Maschine. Klarer Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Herstellern sei die Antriebseinheit Untha Eco Power Drive, der sparsame Elektroantrieb des mobilen Zerkleinerers, der im Vergleich zu dieselbetriebenen und damit energiefressenden und lauten Mobilmaschinen mit Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz punkten kann. „Ein wichtiger Grund für uns war, dass die Maschine ein Langsamläufer ist im Gegensatz zur bestehenden Anlage, die ein Schnellläufer war. Dadurch erreichen wir eine deutlich optimierte Zerkleinerung des Inputmaterials. Außerdem hatten wir in der ursprünglichen Anlage einen mobilen Vorzerkleinerer im Einsatz, den wir auch außer Haus betrieben haben. Während dieser Zeit ist die Anlage stillgestanden“, erklärt Gritsch. Durch die Integration des Untha XR Modells könne die Holzaufbereitungsanlage problemlos weiter betreiben werden, da ein direktes Beschicken der Maschine möglich sei. Weiterer und nicht unwesentlicher Punkt für die Entscheidung der Firma Ragg für ein Produkt von Untha sei die Tatsache gewesen, dass es sich um ein österreichisches Qualitätsprodukt handelt. Darauf lege der traditionelle Tiroler Betrieb großen Wert.

Seit dem Frühjahr 2019 ist die XR3000C mobil-e bei Ragg in Hall in der Nachzerkleinerung von Altholz in Betrieb. Die positiven Erfahrungswerte, die man bei Ragg bis dato gesammelt hat, würden sich klar definieren lassen: hohe Durchsatzleistung, Flexibilität, Mobilität, Energieeffizienz und Wartungsfreundlichkeit. Noch sei die Zerkleinerungsanlage am Holzplatz in Hall im Einsatz, wo Altholz zu unterschiedlichen Output-Fraktionen verarbeitet wird – zum einen zu Ersatzbrennstoff, der in die Biomasse geht, zum anderen zu Material für die Spanplattenproduktion. Die Durchsatzleistung liege je nach Holzfraktion bei 25 bis 35 Tonnen pro Stunde. Die XR stelle ihre hohe Flexibilität unter Beweis. Demnächst übersiedelt die XR in der mobilen Version an den neuen Standort von Ragg in Innsbruck, um künftig andere Materialien wie Gummiabfälle zu zerkleinern. Ein klarer Vorteil des Raupenfahrwerks, das die Integration in die dortige Anlage problemlos möglich macht, wie Gritsch betont. „Weitere Vorteile sind die Energieeffizienz, die einfache Wartungszugänglichkeit und die geringen Stillstandzeiten“, fügt er noch hinzu. Für Ragg ist die XR3000C mobil-e bereits die zweite Zerkleinerungslösung, die man mit Untha realisiert hat – an einem anderen Standort ist ein RS50 Vierwellenzerkleinerer in Betrieb. Das Unternehmen sei sowohl mit den Produkten als auch mit den Serviceleistungen mehr als zufrieden. Clemens Gritsch abschließend: „Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung kann ich das ‚Gesamtpaket Untha‘ nur weiterempfehlen.“