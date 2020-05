ARJES liefert 500. Impaktor 250 Evo aus

Außendienstmitarbeiter Chris Erbe begrüßte den Unternehmer Falk Wedekind und sein Team vor einigen Tagen bei der Übergabe des Zerkleinerers auf dem Werksgelände von Arjes. Nach der Maschineneinweisung und einem Betriebsrundgang überreichte er zusammen mit Geschäftsführer Thomas Hayn eine Urkunde zum Erhalt der 500. Maschine vom Typ Impaktor 250 Evo.

Das Einzelunternehmen von Falk Wedekind wurde im Jahr 2005 im Gewerbegebiet Dingelstädt, in der Nähe von Leinefelde in Thüringen, gegründet. Angefangen hat alles mit einem 8 Jahre alten Multicar, einem 13 Jahre alten Abrollcontainerfahrzeug sowie einem kleinen Bestand an Kies, Schotter und Sand. Heute zählt das Unternehmen neben 30 großartigen Angestellten eine breite Palette an Containern, Maschinen und Fahrzeugen zu seinem Inventar. Neben Radladern, Baggern, Container- und Kipperfahrzeugen besitzt Wedekind eine Siebanlage sowie einen Holzschredder, welchen er bereits im Jahr 2008 von Arjes bezogen hatte und von dem er bis heute überzeugt ist. Der seit 2016 zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb ist in den vergangen Jahren stark gewachsen und verfügt über eine Betriebsgröße von ca. 23.000 m2 sowie einen weiteren Standort in Teistungen. Anfang 2020 wurde das Tochterunternehmen „Falk Wedekind Metallrecycling GmbH“ gegründet, um Eisenschrotte, Buntmetalle und Kabel zu verarbeiten.

„Die Leistungen des Unternehmens liegen einerseits im Bereich Container- und Transportservice für Bauschutt, Erde, Sperrmüll oder Schrott. Andererseits zählen auch Dienstleistungen im Bereich Entsorgung und Beräumung beim Abbruch sowie der Entrümpelung von Wohnungen, Häuser und Liegenschaften dazu“, erzählt Wedekind bei seinem Besuch auf dem Werksgelände von Arjes. „Weiterhin umfasst unser Angebot ein großes Sortiment an Roh- und Baustoffen. So sind neben Kies, Splitt, Sand und Schotter auch verschiedene Ziergesteine, aber auch Rindenmulch und Mutterboden erhältlich.“

Mit dem Impaktor 250 Evo erhofft sich Wedekind vor allem eines: „Schnellere Ordnung und Sauberkeit durch direkte Verarbeitung des angelieferten Materials auf dem eigenen Betriebsgelände“, sagt der Unternehmer zuversichtlich. Bisher musste er zuerst eine bestimmte Menge an Abfallprodukten sammeln, damit sich die Weiterverarbeitung überhaupt erst für ihn lohnte. Zwei wesentliche Argumente überzeugten ihn sich bei diesem Problem für den Impaktor 250 Evo von Arjes zu entschieden. „Der Zerkleinerer ist durch seine kompakte Größe und dem niedrigen Verbrauch optimal für die Verarbeitung kleiner Mengen geeignet“ und „durch die Schnellwechselkassette ist eine Umrüstung der Werkzeugwellen für ein anderes Material in kürzester Zeit garantiert.“ Ein echter Problemlöser für das Unternehmen, welches täglich mit zahlreichen Materialen wie Bauschutt, Boden/Steine, Baumischabfall, Sperrmüll, Grünschnitt, Stamm- und Altholz, Dämm-Material, Dachpappe etc., größtenteils von Privathaushalten, arbeitet und individuelle Kundenwünsche erfüllt.