Pumpenmesse fürs Homeoffice

Auch große Leitmessen werden im Zuge der Corona-Krise abgesagt. Damit Kunden und Interessenten aus dem Abwasserbereich nicht bis 2021 warten müssen, um wieder in persönlichen Kontakt mit Anbietern zu treten, bietet die Star Pump Alliance jetzt eine virtuelle Pumpenmesse an.

Das Coronavirus schränkt auch das Geschäftsleben erheblich ein. Eine Folge der Pandemie: Öffentliche Veranstaltungen finden derzeit praktisch gar nicht statt. Dabei stellen Fachmessen für die Industrie nach wie vor eine der wichtigsten Quellen dar, um aktuelle Informationen über Produktneuheiten einzuholen. Oft genug wird auf dem Messestand auch der Grundstein für eine geschäftliche Zusammenarbeit gelegt.

Um Anwendern in Krisenzeiten weiterhin eine einfache und direkte Verbindung zu Top-Herstellern zu bieten, hat die Star Pump Alliance (SPA) die SPA Fair ins Leben gerufen. Mit der ersten Online-Messe mit Fokus speziell auf die Förderung flüssiger Medien stellt der Herstellerzusammenschluss Exponate aller zehn Mitgliedsunternehmen ins Rampenlicht. „Ob Chemie, Wasseraufbereitung oder Lebensmittelproduktion – mit der SPA Fair möchten wir Kunden und Interessenten aus unseren elf Kernbranchen auch jetzt alles bieten, was sie von einer erstklassigen Fachmesse gewohnt sind“, sagt Kai Stegemann, Geschäftsführer der SPA.

Direkter Draht zu den Ausstellern

Ausgehend von einer Übersicht der virtuellen Messehalle gelangen Besucher der SPA Fair direkt an die Stände der Aussteller. Dort erhalten sie Einblicke in vorgestellte Exponate, können die Pumpen durch Demonstrationsvideos in Aktion erleben und erhalten umfangreiche Produktspezifikationen. Das Wichtigste aber ist der direkte Draht zum Aussteller: Ein Klick genügt, um eine persönliche Anfrage zu stellen. Einem ausführlichen Austausch per E-Mail, Telefon oder Videokonferenz steht dann nichts mehr im Weg.

„Natürlich können Interessenten sich auch durch die üblichen Websites verschiedener Anbieter klicken und deren Kontaktformulare nutzen“, so Stegemann. Aus den Erfahrungen der Mitgliedsunternehmen weiß er, dass dieser Weg aktuell vermehrt genutzt wird. „Auch im Homeoffice kann solch eine händische Suche aber schnell zur Geduldsprobe werden“, gibt der SPA-Geschäftsführer zu bedenken. Die SPA Fair bietet stattdessen die geballte Expertise von Pumpenprofis mit jahrzehntelanger Erfahrung aus einer Hand. Links führen außerdem zu aktuellen Mitteilungen der Hersteller auf der Website der SPA sowie zum Pump Selector. Das Onlinewerkzeug bietet mit nur wenigen Klicks umfassende Informationen zu Pumpen für fast jeden Einsatzzweck und die Möglichkeit zur unverbindlichen Anfrage. „Damit bietet die SPA Fair Besuchern sogar noch mehr Nutzen als eine herkömmliche Messe“, betont Stegemann. Die einzige Einschränkung: „Nur mit dem obligatorischen Kaffee können unsere Aussteller bisher noch nicht dienen“.