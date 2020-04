Durch neues Online-Label vom Grünen Punkt profitieren

Damit sollen Hersteller und Online-Händler ihren Kunden zeigen können, dass sie ihre Verpackungen am dualen System des Grünen Punkts beteiligen, also ihre Pflicht nach dem Verpackungsgesetz (VerpackG) erfüllen und Verantwortung für ihre Verkaufsverpackungen übernehmen möchten.

Mit dem Lizenzrechner VerpackGO sollen Hersteller und Online-Händleronline jede Verpackung am dualen System beteiligen, also „lizenzieren“, können. Durch die Beteiligung beim Grünen Punkt sollen Hersteller und Online-Händler kostenfrei das Online-Label erhalten und können es in ihren Webshop einbinden oder auf Social-Media-Kanälen posten.

Das Online-Label stehe Kunden des Grünen Punkts zur Nutzung in ihrem Online-Portal zur Verfügung.