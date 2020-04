VBS zur Absage der IFAT-Messe

Die diesjährige IFAT-Messe sollte zunächst vom 4. bis 8. Mai stattfinden, wurde aber zwischenzeitlich wg. Corona auf den Zeitraum vom 7. bis 11. September 2020 verschoben. Heute nun gab die Messe München bekannt, dass die IFAT in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Der nächste Termin wird erst wieder vom 30. Mai bis 3. Juni 2022 sein.

Gerade für den VBS als bayerischer Verband war und ist die IFAT-Messe als Weltleitmesse der Umweltbranche am Standort München von besonderer Bedeutung. Nicht nur unser Verband zeigt stets auf der IFAT-Messe mit einem Stand Präsenz, sondern auch einige VBS-Mitgliedsfirmen stellen auf der IFAT-Messe aus. VBS-Präsident Otto Heinz: „Die Absage der IFAT-Messe ist aus Sicht der mittelständisch geprägten privaten Entsorgungswirtschaft in Bayern sehr bedauerlich, aber klar ist auch: Die Sicherheit der Aussteller, Besucher und Gäste geht in jedem Fall vor. In Anbetracht der Gefährlichkeit des Corona-Virus ist die Entscheidung daher absolut nachvollziehbar.“ Dieser frühzeitige Zeitpunkt der Absage verschafft allen Ausstellern rechtzeitig Klarheit. Der VBS ist zuversichtlich, dass das bewährte IFAT-Team der Messe München gemeinsam mit den ideellen Trägern für einen großen Erfolg der IFAT-Messe 2022 sorgen wird.