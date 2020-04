Kneipp setzt auf unabhängige und transparente Zertifizierung

„Aktuell lassen sich Aussagen über den Recyclinganteil von Verpackungen kaum nachprüfen, der Kunde muss den Aussagen des Herstellers vertrauen. Die unabhängige Flustix-Validierung setzt genau hier an und kontrolliert Ursprung, Rückverfolgbarkeit und tatsächlichen Recyclinganteil des Verpackungsmaterials“, so Philipp Keil, Head of Packaging Materials Management Kneipp Group.

In dem unabhängigen Prüfverfahren von DIN CERTCO, habe Flustix nachweisen können, dass 98% rPET in der Produktion der Flaschen für die Kneipp-Wirkduschen verwendet wurde. Zudem seien sie wieder zu 100 Prozent recycelbar und könnten damit dem Werkstoffkreislauf rückgeführt werden. Der Verzicht von neu produziertem Kunststoff für die Flaschen der Wirkduschen sei Teil der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie von Kneipp, bei der umweltfreundliche Verpackungen eine große Rolle spielen. Für die Flaschen setze Kneipp auf rPET aus Österreich des ebenfalls Flustix-zertifizierten Recyclers Kruschitz, die Produktion übernehme die Sauer GmbH & Co. KG aus Bayern.