Eigene Webseite für Getränkedosen

Betrieben wird die neue Webseite recyclingmeister.de vom Forum Getränkedose.

„Mit der neuen Website wollen wir den Vorurteilen begegnen, die im Netz immer noch kursieren und von bestimmten Organisationen aus wirtschaftlichen Interessen befeuert werden. In einem ökologisch optimierten Gesamtsystem von Getränkeverpackungen hat die Dose – neben Mehrweg in regionaler Distribution – einen wichtigen Platz und sie ist ökologisch deutlich besser als viele Kunden vermuten“, so Stephan Rösgen, Geschäftsführer des Forums Getränkedose.