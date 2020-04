Ausschreibung Leitprojekte Kumas-Umweltnetzwerk

Die Auszeichnung „Offizielles Leitprojekt des Kumas Umweltnetzwerks“ wird jährlich vergeben. Auch dieses Jahr werden wieder bis zu drei Projekte ausgezeichnet. Innovationsgehalt, Gestaltungsqualität und verbessernde Umwelteigenschaften stehen bei der Bewertung durch eine unabhängige Jury genauso im Vordergrund wie die Steigerung der Ressourceneffizienz und der Beitrag zum Klimaschutz..

Die ausgezeichneten Leitprojekte werden am 3. Dezember 2020 in einer offiziellen Feierstunde im Kreisgut in Aichach präsentiert und in den Medien, auf der Internetseite des Kumas-Umweltnetzkwerks sowie ein Jahr lang auf Messen und in den Kumas-eigenen Fachkongressen präsentiert.

Der Bewerbungsbogen kann unter www.kumas.de in der Rubrik „Umweltpreise“ heruntergeladen werden. Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 31. August 2020.