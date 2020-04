Einschränkungen im Recyclingbetrieb mit Sortiertechnologie überwinden

Die sich rasch entwickelnden Auswirkungen der globalen Pandemie des neuartigen Coronavirus COVID-19 haben Regierungen und Unternehmen veranlasst, beispiellose Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Lebensgrundlagen der Bevölkerung zu ergreifen. Weltweit wurden soziale Distanzierungs- und Quarantäne-Notstandsmaßnahmen zur Abflachung der Übertragungsraten erlassen.

Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen lernen Schülerinnen und Schüler derzeit von zu Hause und nicht in den Schulen. Arbeitskräfte, die nicht unbedingt vor Ort sein müssen wird empfohlen, in einigen Fällen sogar vorgeschrieben, die vorhandene Technologie zu nutzen und im Homeoffice zu arbeiten. Inzwischen erhalten einige Beschäftigte in wichtigen Dienstleitungsektoren sogar Gefahrenzulagen zur Erhöhung ihrer Stundensätze.

Recyclingindustrie unter Druck

Die Abfall- und Recyclingindustrie, die in vielen Ländern als unentbehrliche Dienstleistung gilt, ist mit virenbedingten Auswirkungen konfrontiert, welche die eine Änderung von Sammeldiensten und -praktiken zum Schutz der Arbeitnehmer umfassen. So impliziert die Annahme von wiederverwertbaren Materialien hohe Interaktion mit der Öffentlichkeit, und der Recyclingprozess beinhaltet oft eine enge Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmern.

Infolgedessen haben viele Standorte auf der ganzen Welt die Sammlung eines Teils oder aller wiederverwertbaren Materialien vorübergehend eingestellt. In den Vereinigten Staaten haben Anlagen in Michigan und South Carolina die Sammlung von recycelbaren Materialien an den Straßenrändern eingestellt und diese stattdessen auf Deponien entsorgt. In Großbritannien, wo Recycling-Zentren nicht als unverzichtbar gelten, haben einige Stadtverwaltungen die Müllabfuhr reduziert, während andere das Recycling ganz eingestellt haben, um einen engen Kontakt zwischen den Menschen und somit eine mögliche Verbreitung des Virus zu verhindern.

Um die inhärenten Risiken im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu mindern, hat die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des US-Arbeitsministeriums allgemeine Sicherheitsrichtlinien herausgegeben: häufiges Händewaschen mit Seife und Wasser, Verwendung von Handdesinfektionsmitteln, Vermeidung der Berührung des Gesichts mit ungewaschenen Händen und Vermeidung des engen Kontakts mit Erkrankten. Die OHSA empfahl den Abfallbehörden weiterhin, feste Abfälle mit potenzieller oder bekannter COVID-19-Kontamination wie jeden anderen nicht kontaminierten Abfall zu behandeln – typische technische und administrative Kontrollen sowie sichere Arbeitspraktiken durchzuführen und persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzhandschuhe sowie Gesichts- und Augenschutz, zu verwenden, um die Arbeitnehmer nicht direkt dem Abfall in Verbindung zu bringen und die Materialien zu recyceln.

Um die Interaktion zwischen den Arbeitnehmern zu minimieren, passen Recycling-Unternehmen ihre Geschäftspraktiken an, wie z.B. die Umstellung auf gestaffelte Sammelschichten, um eine Virenausbreitung zu verhindern. Manuelle Neupositionierung der Sortierer und gestaffelte Pausen wurden zur sozialen Distanzierung eingeführt. Wo eine Neupositionierung des Sortierers nicht möglich ist, werden temporäre Barrieren zwischen den Arbeitern errichtet, um die Sicherheit zu erhöhen.

Rückläufige Rückgabequoten für recyclebares Material

Die Kauf- und Recyclinggewohnheiten der Verbraucher in Europa haben zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach PET-Neuware in Verbindung mit sinkenden Rückgabequoten geführt, wodurch der Markt für recyceltes Polyethylenterephthalat (rPET), dem am weitesten verbreiteten recycelten Kunststoff in Europa, besteuert wird. Die französischen Recyclingbetriebe rechnen auch für Polyethylen und Polypropylen mit reduzierten Sammelraten, und das zu einer Zeit, in der der Markt typischerweise den Beginn der Hochsaison für rPET und recycelte Polyolefine erlebt.

Eine große Mehrheit der US-Bundesstaaten mit Gesetzentwürfen für Pfandprogramme hat die Durchsetzung ausgesetzt und die Rückgabe von Aluminiumdosen sowie Glas- und Plastikflaschen eingeschränkt. Wieder andere Bundesstaaten haben die Rückgabeprogramme in Recycling-Anlagen gestoppt und die Betriebsstunden der Anlagen reduziert, um das Virus zu bekämpfen.

Automatisierung und technologische Fortschritte

Mit der Notwendigkeit kommt die Erfindung. In Zeiten sozialer und geschäftlicher Störungen finden Menschen Wege, um die Herausforderung zu meistern. Wir sehen, wie sich dies bei der Coronavirus-Pandemie auswirkt. Studenten lernen virtuell, Bürger in Quarantäne finden virtuelle Wege, um in Verbindung zu bleiben, und manche Arbeitskräfte halten das Geschäft durch Work-at-home-Initiativen am Laufen.

Die Abfall- und Recyclingwirtschaft sieht sich in absehbarer Zukunft mit dem verschärften Problem des Material- und Arbeitskräftemangels konfrontiert. Recyclingbetriebe müssen das Beste aus dem Material machen, das sie erhalten, aber mit weniger Arbeitern. „Es wurden Fortschritte bei der Automatisierung der Sortierung sowohl am vorderen als auch am hinteren Ende des Sortierkreislaufs erzielt, was dazu beigetragen hat, dass die Recycling-Betriebe weniger auf manuelle Sortierung zurückreifen müssen und gleichzeitig die Materialreinheit erhöhen konnten“, erwähnt Fabrizio Radice, Head of Global Sales and Marketing Tomra Sorting Recycling.

Anlagenbauer und Hersteller von Geräten, die auf MRFs und Metallrecyclinganlagen eingesetzt werden, erlebten mit dem China National Sword im Jahre 2017 den Startschuss für mehr Innovation. Vor National Sword war ein Recyclingprodukt mit bis zu 10 Prozent unreinen Materialien akzeptabel. Danach war ein Gehalt an unreinen Stoffen von nicht mehr als 0,05 Prozent vorgeschrieben, und andere Länder folgten schließlich dem Beispiel Chinas.

„Die Branche hat sich von der Materialrückgewinnung zur Veredelung von Recyclingprodukten entwickelt“, sagt Eric Thurston, Sales Manager Metals bei Tomra Sorting Recycling. „Die Unternehmen wollen, dass der Sortierkreislauf den Großteil der Arbeit erledigt, so dass sie Handsortierer anders einsetzen können, um die Fähigkeiten besser zu nutzen“.

Die Automatisierung der Anlagen trägt zu einer besseren Trennung von gemischten Materialien am vorderen Ende des Recyclingkreislaufs bei. Der verstärkte Einsatz von fortschrittlicheren Front-End-Kontrollen und -Sortieranlagen trägt dazu bei, Papier, Behälter, Glas und Metalle auf der Grundlage von Größe, Farbe, Dichte und ballistischen Eigenschaften besser klassifizieren zu können. „Je besser die Trennung am Front-End, desto effizienter wird die Sortierung am Back-End und desto weniger manuelle Sortierleistung ist erforderlich“, kommentiert Thurston.

Im Backend des Kreislaufs, wo das Material in Endprodukte sortiert wird, tragen erhebliche Technologieverbesserungen dazu bei, die Anzahl der für die Qualität des Endprodukts erforderlichen Handsortierer zu reduzieren. Neuere Lasertechnologien, die in den letzten drei Jahren eingeführt wurden, ermöglichen es, mehr Verunreinigungen aus Metall- und Papierprodukten zu entfernen. Dank Sensorverbesserungen können optische Sortiermaschinen jetzt feine molekulare Unterschiede in PET- und Papiermaterialien erkennen und somiteine sauberere Produktsortierung erreichen.

„Indem ein systemorientierten Ansatz für den gesamten Kreislauf verfolgt und sowohl das Front- als auch das Backend aufgerüstet wird“, so Nick Doyle, Area Sales Manager Recycling, West North America bei Tomra Sorting Recycling, „helfen wir den Betreibern von MRFs, die Notwendigkeit des manuellen Sortieren deutlich zu reduzieren, in einigen Fällen um 50 Prozent oder mehr. Dies ist nicht nur in der heutigen Zeit mit der Coronavirus-Pandemie von Vorteil, sondern eröglicht weiterhin, die Talente der Mitarbeiter in anderen Aufgaben einzusetzen, monotone Arbeit zu verhindern und den Betreibern jährlich erhebliche Summen Einsparungen zu bescheren“.

Digitale Trends

Heute können mehr Komponenten des Recyclingkreislaufs miteinander vernetzt werden, um die Effizienz weiter zu steigern. Sortiermaschinen können Betriebsdaten erfassen, z.B. wann der Sortierprozess läuft, Dauer, Leistung und Servicewarnungen, die über eine Internetverbindung online abgerufen werden können. Auf diese Weise können Manager faktenbasierte Entscheidungen über die Maschinen und den den Sortierkreislauf treffen, die Betriebseffizienz verbessern und die Sortiergenauigkeit erhöhen.

Mehr verfügbare Daten in Verbindung mit deutlich verbesserten Rechenkapazitäten haben den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in Sortieranlagen ausgeweitet, um bei der Lösung viel komplexerer Sortierprobleme als in der Vergangenheit zu unterstützen. Roboter-Sortierer und sensorbasierte Sortiergeräte integrieren nun fortgeschrittene Machine Learning Fähigkeiten, um Muster im Abfallstrom zu erkennen und eine intelligentere Sortierung vorzunehmen. Doyle schlägt vor, dass Betreiber erwägen sollten, fortschrittliche Sortiertechnologien mit Robotern mit KI zu koppeln, um die Qualität zu verbessern.

Als abschließende Überlegung, ob ein Kreislauf aufgerüstet werden sollte, um die Sortiergenauigkeit zu verbessern, bietet Doyle an: „Wenn die Anlage nicht innerhalb der letzten drei Jahre aufgerüstet wurde, ist diese möglicherweise nicht so effizient wie sie sein könnte, und ein Unternehmen setzt gegebenenfalls mehr Handsortierer ein als nötig. Investitionen in den Kreislauf zum jetzigen Zeitpunkt, wenn das Volumen und die Arbeitsverfügbarkeit gering sind, können dazu beitragen, die Auswirkungen auf das Geschäft zu reduzieren und Dividenden zu zahlen, wenn das Geschäft wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt.“