Per App und online durch die Krise

Dementsprechend werde auch das dafür benötigte Equipment weiterhin gebraucht. Gerade die Online-Anfragen nach Bautechnik würden im Moment kontinuierlich steigen.

Das Online-Mietportal Klickrent, das in der Berliner Zeppelin Lab GmbH (Z LAB) entstand, verzeichne trotz der Corona-Krise eine steigende Nachfrage bei der Online-Miete von Baumaschinen. Denn auch während der Corona-Krise seien die meisten Baustellen in Betrieb und die Bauunternehmen suchten nach Lösungen, damit ihre Arbeitskräfte so gut wie möglich weiterbeschäftigt und ihre Bauvorhaben wie geplant fertiggestellt werden können. Auf diesem Weg fänden immer mehr Geschäftsführer und Bauleiter den Weg zu Klickrent, wo sie die benötigte Technik komplett online mieten können.

“Wir erhalten jeden Tag Anfragen von Bestandskunden, aber auch von neuen Kunden”, sagt Tim Hinrichsen, Vetriebsleiter von klickrent. Und ergänzt: “Dadurch, dass wir mit Klickrent eine digitale Plattform mit einem bundesweiten Netzwerk an Vermietern haben, gelingt es uns immer, schnell die perfekt passende Bautechnik zu finden. Wir verzeichnen derzeit eine Zunahme an Mietanfragen von rund 16 Prozent.”

Auch die Schadensdokumentations-App klickcheck verzeichne vor allem bei Anfragen von Neukunden eine sichtbar positive Entwicklung. “Mit der Corona-Krise entwickelt sich bei vielen digitalen Themen eine Notwendigkeit, Dinge nicht persönlich und mit der Übergabe von Papier regeln zu müssen”, so Jörg Zeipelt, Produktverantwortlicher von Klickcheck. “Hinzu kommt, dass unsere Kunden aktuell mehr Zeit haben und sich diese auch nehmen, um sich mit ihrer zukünftigen Entwicklung zu befassen”, so Zeipelt weiter.

Diese Tendenz sei auch bei Akii als einem der jüngsten Produkte, die aktuell im Z LAB entwickelt werden, spürbar. Mit der Akii-App können elektronische Schlüssel Zutrittsberechtigungen auf Baustellen in Echtzeit vergeben werden und damit sämtliche Türen, von Containeranlagen bis hin zu Bautüren, auf – und zugeschlossen werden. „Wir haben in den vergangenen Monaten extrem viel Zeit und Energie in die Entwicklung und Optimierung unserer App gesteckt. Neue Kundenaufträge können wir somit gut bedienen,“ sagt Sandra May, Produktverantwortliche von Akii. „Besonders freuen wir uns, dass der Wert unserer kontaktlosen digitalen Schlüsselübergabe in dieser Zeit verstärkt zum Tragen kommt und wir so während der Corona-Krise schon mehrere neue Kunden überzeugen konnten,” so May weiter.