Henkel: 50 Prozent weniger Kunststoffe aus fossilen Quellen

Bis dahin sollen 100 Prozent der Verpackungen von Henkel recycelbar oder wiederverwendbar sein* und das Unternehmen will die Menge an neuen Kunststoffen aus fossilen Quellen in seinen Konsumgüterverpackungen um 50 Prozent reduzieren. Außerdem möchte Henkel dazu beitragen, dass Kunststoffabfälle nicht in die Umwelt gelangen.

„Verpackungen und Plastik sind in der Öffentlichkeit, bei Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt mehr denn je in den Fokus gerückt – Plastikabfall in der Umwelt ist eine der größten globalen Herausforderungen. Die Suche nach Lösungen ist in vollem Gange und unsere Verpackungsexperten arbeiten jeden Tag mit Nachdruck daran, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen“, sagt Sylvie Nicol, Personalvorständin und Vorsitzende des Sustainability Council von Henkel. „Wir arbeiten eng mit unseren Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen, um weitere Fortschritte zu erreichen und die Entwicklung hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.“

Neue Verpackungsziele für 2025: 100 / 50 / Null

Henkel hat sich neue Ziele gesetzt: