Wann wird der Kunststoff kreislauffähig?

„Allen ist klar, dass es mit unserer Art, Ressourcen zu verbrauchen und dann wegzuwerfen, so nicht weitergehen kann.“ Doch die Bereitschaft, in einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen – vor allem beim Kunststoff – wenn nötig zu investieren, sei immer noch nicht ausgeprägt. Die Kosten für diese Art von Politik, sichtbares Zeichen ist die Meeresvermüllung durch Plastikabfälle, würden der kommenden Generation aufgebürdet.

„Es ist wie mit der Einführung der erneuerbaren Energien“, so Wiener. „Das war ein Kraftakt und er ist noch nicht abgeschlossen. Viele haben anfänglich behauptet, wir könnten den heutigen Stand der Technik niemals erreichen.“ Doch mittlerweile machten erneuerbare Energien einen relevanten Teil der Energieversorgung in Deutschland aus. Beim Thema Kunststoff und Kreislauf stehe diese Anstrengung noch bevor. „Wir stehen mit dem Plastikkreislauf noch ganz am Anfang.“ So betrage die Nachfrage nach Kunststoffrezyklaten in Europa gerade mal sechs Prozent des Gesamtverbrauchs an Kunststoff. „Recycelter Kunststoff spielt bei der Herstellung von Kunststoffprodukten nach wie vor praktisch keine Rolle“, bemängelt Wiener.

Um das zu ändern, empfiehlt der Grüne Punkt: