Autodemontage live

Auch in diesem Jahr zeigt Seda Umwelttechnik in Zusammenarbeit mit der BDSV wieder den gesamten Prozess der Auto-Trockenlegung und Demontage.

Die Live-Demonstration findet auf einem Freigelände von 3.586 m² vier Mal täglich statt und soll dem Publikum einen arbeitssicherheitstechnisch und umweltfreundlichen Arbeitsablauf im Auto-Recycling-Bereich veranschaulichen. Die Demonstrationen finden jeweils um 10:30, 12:30, 14:30 und um 16:30 Uhr statt.

Der Ablauf wird in einzelne Stationen aufgeteilt. Die Stationen umfassen optimale und kompakte Lagerungsmöglichkeiten von Altfahrzeugen. Des Weiteren ist eine gut durchdachte Vorbereitung unumgänglich für einen effizienten Verschrottungsablauf. Dazu ist eine ausgeklügelte Software erforderlich, die bereits alle guterhaltenen Ersatzteile definiert, kategorisiert, kennzeichnet und zu guter Letzt damit die Teile für den Verkauf freigegeben und bei Bedarf mit wenig Aufwand online gestellt werden können.

In weiterer Folge wird die Batterie aus dem Altfahrzeug entfernt und die Reifen abmontiert sowie die pyrotechnischen Sicherheitseinrichtungen (Airbags, Gurtstraffer) ausgelöst. Im Anschluss wird das Fahrzeug staplerlos mit einem Trolley, zur Trockenlegungsanlage befördert. Dort werden alle Flüssigkeiten wie Benzin, Diesel, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Motor-, Getriebe- und Hydraulikölen, etc. restlos und sortenrein und somit umweltfreundlich und EX-geschützt abgesaugt. Nach der Trockenlegung kommt das Altfahrzeug zur Demontageanlage. Die All-in-One-Anlage bietet die Voraussetzung für effizientes Arbeiten. Mittels eines KippLifts wird ein einfaches und ergonomisches Arbeiten an Fahrzeugen ermöglicht. Die Anlage ist voll ausgestattet, sodass alle notwendigen Geräte im Hand-um-drehen erreicht werden können und dadurch massiv Zeit eingespart werden kann. Der Prozess wird mit der Weiterverarbeitung der einzelnen Materialien sowie der Komprimierung der Karossen abgeschlossen.

Seda Umwelttechnik auf der IFAT: Freigelände 812/12 und Halle B4, Stand 327/426