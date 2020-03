Steinmüller Babcock baut thermische Verwertungsanlage in Finnland

Steinmüller Babcock Environment hat den Auftrag für den Bau der Waste to Energy Anlage WtE2 in Vantaa, Finnland erhalten.

Auftraggeber ist Vantaan Energia, einer der größten Energieversorger Finnlands, deren Eigentümer zu 60% die Stadt Vantaa und zu 40% die Stadt Helsinki ist. Die Inbetriebsetzung ist für Anfang 2023 geplant.

Der Liefer- und Leistungsumfang umfasst laut Unternehmen Planung und Errichtung der Kesselanlage inklusive Steinmüller Vorschubrost und Nebenanlagen, Fernwärmeaustauschern sowie Stahlbau, Fassade und technischer Gebäudeausrüstung.

Die Waste-to-Energy-Anlage Vantaa soll im Großraum Helsinki im Stadtgebiet von Vantaa errichtet werden, direkt neben einer bereits existierenden Anlage. Mit dem Bau der Anlage verfolge Vantaan Energia das Ziel, bis 2023 eine von fossilen Brennstoffen freie Energieerzeugung im Portfolio zu erreichen.

Die neue Anlage soll eine Brennstoffkapazität von 80 MWth haben, basierend auf einem Kesselkonzept, das ausschließlich zur Erzeugung von Fernwärme ausgelegt ist und Dampfenergie bei 20 bar(a) und 210° C erzeugt. Diese Dampfenergie erzeuge Wasser bis zu einer Temperatur von 115 ° C, das in das Fernwärmenetz der Region Vantaa übertragen wird.

Eine Besonderheit bei der Errichtung sei der begrenzte Platz im bestehenden Industriegebiet. Die benachbarte Anlage werde während der Errichtung kontinuierlich in Betrieb bleiben, ebenso eine unter der Baustelle verlaufende U-Bahnlinie.