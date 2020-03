Q-Soft: Digitale Lösungen für die Abfallwirtschaft

Die Q-SOFT GmbH will bei ihrem Messeaufritt den digitalen Wandel in der Abfallwirtschaft in den Fokus nehmen: „Die Branche begegnet mit der Digitalisierung zwei zentralen Herausforderungen. Zum einen unterstützen digitale Prozesse im akuten Fachkräftemangel. Touren können beispielsweise so auf- und vorbereitet werden, dass auch Fahrer mit wenig Berufspraxis und Sprachkenntnissen diese übernehmen können“, so Milen Volkmar, Geschäftsführerin von Q-Soft.

Zum anderen stehe ein transparenter, intuitiver Bürgerservice im Zentrum: Dabei gehe es um Online-Dienste wie digitale Entsorgungskalender, Datenmanagement oder die Entsorgungsanmeldung. Außerdem komme die Digitalisierung bei zunehmendem Müllaufkommen auch den gestiegenen Anforderungen an Sauberkeit entgegen. So können beispielsweise intelligente Sensoren den Füllgrad von Tonnen messen und automatisiert melden, wann eine Entleerung nötig werde.

A/C/S neo ist eine ERP-Lösung für private und kommunale Entsorger, Recyclingunternehmen, Zweckverbände, Ämter für Abfallwirtschaft sowie Entsorgungs- und Recyclinganlagen. Die Lösung steuere alle Unternehmensprozesse in Echtzeit, von der Logistik über den Kundeservice und Vertrieb bis hin zu Finance, Controlling und dem Management von Entsorgungsanlagen. Aufgrund des modularen Aufbaus sei A/C/S neo flexibel erweiterbar und passe sich den individuellen Anforderungen der Anwender an.

Q-Soft auf der IFAT: Halle A6, Stand 306