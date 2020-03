Lindner: Intelligente Systemlösungen

Dazu Stefan Scheiflinger-Ehrenwerth, Leiter des Produktmanagements bei Lindner: „Wir waren schon immer einer der Pioniere der Branche, weshalb die mechanischen Komponenten unserer Anlagen bereits sehr ausgereift sind. Digitalisierung und der Einsatz von smarter Technologie ist nun die nächste Evolutionsstufe. Das Thema Industrie 4.0 hat eine industrielle Revolution ausgelöst, die in Zukunft auch die Abfallbranche stark verändern wird. Unsere Kunden arbeiten mit wertvollen Rohstoffen. Diese gilt es mit maximaler Produktivität zu neuen Produkten erster Güte zu verarbeiten – sei es der ideale Brennstoff für die ressourcenschonende Gewinnung von Energie oder das Ausgangsmaterial für hochwertige Produkte aus recyceltem Material.“

Dieser Prämisse folgend, will Lindner auf der IFAT neben der neuesten Generation des hocheffizienten Vorzerkleinerers Atlas, intelligente Systemlösungen, die durch digitale Technologie und der Vernetzung von unterschiedlichen Systemkomponenten die Abfallaufbereitungsanlage zur Smart Factory machen, zeigen. „Wenn wir uns die Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben ansehen, die in Zukunft an die Rohstoffwirtschaft gestellt werden, ist eine möglichst effiziente Steigerung der Produktqualität von Brennstoffen oder Rezyklaten der einzige Weg, um in Zukunft noch gewinnbringend arbeiten zu können. Dazu ist einerseits eine digitale Transformation nötig, andererseits müssen wir auch die mechanischen Komponenten dahingehend optimieren. Beispielsweise ist hier die Vorzerkleinerung oder besser gesagt die optimale Vorbereitung des angelieferten Mülls für nachfolgende Aggregate essentiell“, erläutert Scheiflinger-Ehrenwerth und führt weiter aus:

„Denkt man an Robotersortierung, Tracer-Detektion oder eine Online-Qualitätssicherung, spielt neben der optimalen Korngröße auch die richtige Anlagendosierung eine wesentliche Rolle. Dazu ist es unerlässlich, dass die einzelnen Aggregate miteinander kommunizieren. Im Zusammenspiel mit der cleveren Nutzung von Daten lässt sich einfach das Meiste aus dem Müll holen. Aber dazu mehr auf der IFAT am Lindner Stand.“

Lindner Recyclingtech auf der IFAT: Halle B6, Stand 251/350