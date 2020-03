Duale Systeme starten bundesweite Informationskampagne

Nach wie vor sei der Anteil an Restmüll im Gelben Sack und in der Gelben Tonne zu hoch. Zu viel Restmüll in den Behältnissen erschwere oder verhindere das Recycling

Axel Subklew, Sprecher der Kampagne „Mülltrennung wirkt“: „Die Endverbraucher haben eine zentrale Rolle im Recycling und leisten durch eine konsequente Mülltrennung einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Mit der bundesweit angelegten Kampagne informieren wir sie und motivieren gleichzeitig zum Mitmachen. Denn nur korrekt getrennte Verpackungen können recycelt werden. Insgesamt möchten wir erreichen, dass sich die Qualität der Sammelmengen in den Gelben Säcken und Tonnen dauerhaft verbessert.“

Nachdem die Kampagne „Mülltrennung wirkt“ 2019 in einem Pilotversuch in Stadt und Landkreis Euskirchen/NRW erfolgreich getestet wurde, startet sie nun in ganz Deutschland. Neben TV- und Radiospots auf vielen überregionalen und regionalen Sendern konzentriere sich die Kampagne vor allem auf digitale Medien. Dazu gehörten Videos und Online-Banner mit animierten Grafiken und auch Advertorials mit Fakten rund um die Mülltrennung.

Zahlreiche Informationen sollen Interessierte auf der Kampagnenseite mülltrennung-wirkt.de finden. Hier soll es zudem für Abfallberater, Entsorger sowie Hersteller und Handel einen geschützten Bereich geben, wo sie Motive der Kampagne und Plakate herunterladen und sie, mit ihrem Logo versehen, für die eigene Verbraucherkommunikation einsetzen können.