Cirplus: Neuer Pilotpartner zum Start

Dazu gehören laut Unternehmen die Echtzeitsuche von verfügbaren Produkten und Materialgesuchen, ein direkter Kontakt zum Lieferanten oder Kunden, das Erstellen von eigenen Produktangeboten und Materialanfragen, ein Kommunikationstool zur Vereinfachung des Datenaustausches sowie die Anbindung an Kunststoffprüflaboratorien und Beratungsdienstleistungen zur verbesserten Nachverfolgung des Materials (track & trace). Die Plattform ist laut Anbieter für den Handel von Rezyklaten und Rohstoffen aus den Stoffströmen Post-Industrial und Post-Consumer ausgelegt.

Zum Start des Portals wird die KIMW Prüf- und Analyse GmbH (KIMW-P) des Kunststoffinstituts Lüdenscheid neuer Pilotpartner und Teil des technischen Beirats. „Die Notwendigkeit für nachhaltiges Handeln ist in der heutigen Zeit allen bewusst und wird den Markt hinsichtlich des Einsatzes recycelter Kunststoffe in den nächsten Jahren stark verändern“, sagt Dipl.-Ing. Jörg Günther, Geschäftsführer KIMW Prüf- und Analysetechnik GmbH. „Wir freuen uns, mit Cirplus den perfekten Partner gefunden zu haben, um den neuen Ansprüchen gerecht werden und gleichzeitig unsere eigene Digitalisierung weiter vorantreiben zu können.“

Mit Beitritt des Kunststoffinstituts Lüdenscheid zum Pilotprogramm konstituiere sich ebenfalls der technische Beirat von Cirplus. Er erhält dabei Unterstützung von Dr. Jan-Georg Rosenboom und Dr. Uwe Zander. Rosenboom, promovierter Chemieingenieur an der ETH Zürich, hat unter anderem am MIT und der Harvard Universität zum Thema Biopolymere geforscht. Er berät Kunststoffverarbeiter und Markenartikler bei der Optimierung der industriellen Herstellung von nachhaltigem Kunststoffprodukten sowie der Recyclingfähigkeit unter besonderer Berücksichtigung umfassender Ökobilanzen. Zander promovierte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg im Fachbereich Chemie. Er baute in unterschiedlichen Positionen bei Kunststoff-Unternehmen für den deutschen, europäischen und weltweiten Markt in über 35 Jahren fundierte Branchen- und Rohstoffkenntnisse auf. Sein Beratungsschwerpunkt liegt auf der Herstellung hochwertiger Compounds auf Basis von Recyclingkunststoffen.

Künftig sollen damit über Cirplus Beratungsleistungen rund um die Optimierung von Recyclingprozessen sowie den Einsatz von Rezyklaten angeboten werden.

Zudem habe sich das cirplus-Team mit Florian Hüter als neuem Vertriebsleiter verstärkt. Zuvor fungierte er 3 Jahre als Business Development Manager beim niedersächsischen Rohstoffproduzenten WELA-Plast und war zuvor bei Franz Henke (Substitution von Bio-Kunststoffen) und Mauser UK/Daniels Healthcare (Einsatz von Regranulaten in medizinischen Entsorgungsbehältnissen) tätig.

„Das Jahr hätte nicht besser starten können! Wir freuen uns über die Verstärkung im Team pünktlich zum digitalen Start“, sagt Gründer Schiller (35). „Die technische und digitale Expertise von Cirplus ergänzen sich optimal für den weiteren Ausbau unserer Handelsplattform. Mit unserem Team, Produkt und der Bewegung im Markt kommen wir unserer Vision eines vollständig geschlossenen Kunststoffkreislaufes einen großen Schritt näher – damit der Wertstoff Kunststoff nicht mehr achtlos in der Umwelt landet und wir Unternehmen der Kunststoff- und Recyclingindustrie so ein effizienteres, digitales Wirtschaften ermöglichen!“