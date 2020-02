Universalschredder im Sägewerk

Andritz hat einen Universalschredder FRP im Sägerwerk von Moelven Notnäs Ransby in Torsby (Schweden) in Betrieb genommen. Dort zerkleinert die Maschine Holzabfälle.

Das Sägewerk von Moelven Notnäs Ransby in Torsby produziert nach Angaben von Andritz jährlich rund 225.000 Kubikmeter Schnittholz. Die anfallenden Holzreste werden mit einem Universalschredder FRP, Typ 2000P, aufbereitet, der laut Hersteller bis zu fünf Tonnen pro Stunde verarbeiten kann. Der Einwellenschredder zerkleinert demnach sperrige Materialien in einem Arbeitsgang in kleine Partikelgrößen. Mit der Maschine können Sägewerke effizient mit Holzabfällen umgehen. Der FRP ist mit einem Pendelanschieber ausgestattet, der ein Auswerfen des Materials verhindert und zu einer sauberen und sicheren Arbeitsumgebung beiträgt.

Zuvor setzte Moelven einen mobilen Shredder ein, der in der Umgebung eine deutliche Lärmbelastung verursachte. Mit 81 bis 85 dB arbeitet der neue FRP im Vergleich zu anderen Zerkleinerungsmaschinen leiser. Zum Lieferumfang gehörten auch der Einlasstrichter sowie ein Austragskettenförderer.

Der FRP2000P ist die zweite Maschine, die von Moelven bei Andritz bestellt wurde – ein weiterer FRP Shredder ist bei Moelven Soknabruket in Norwegen im Einsatz. Das Unternehmen ist eine skandinavische Industriegruppe mit Hauptsitz in Moelv (Norwegen), die Baumaterialien und -systeme für die Bauindustrie herstellt. Die Gruppe besteht aus 36 Produktionsunternehmen an 45 Standorten in Norwegen und Schweden und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter.