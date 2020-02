SKZ: Innovationstag Circular Economy

Unter der Leitung von Dr. Gerold Breuer, Erema, sollen sich am 28. Mai „Vordenker“ aus der Kreislaufwirtschaft, Anwender und Innovatoren in Würzburg treffen.

Die eintägige Fachtagung soll die Kreativität in der Kunststoffindustrie und den Umsetzungswillen der Unternehmen aufzeigen. Mit einem neuartigen Veranstaltungskonzept will das SKZ Ausstellungen, Networking und Speaker in einem Event zusammenführen.

Am Abend der Fachtagung sei eine öffentliche Abschlussdiskussion in Kooperation mit dem Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit der Studierendenvertretung der Universität Würzburg geplant, das zeitgleich zu der Recycling-Tagung am SKZ in Würzburg die Ökosozialen Hochschultage durchführt. Frank Herrmann, Sachbuchautor („Fair einkaufen – aber wie?“ und „FAIRreisen“) und Nachhaltigkeitsexperte, habe für das Podium bereits zugesagt. Ebenso wie der weltweit bekannte „Plastic Recycler“ Mr. Green Africa, Dr. Rüdiger Baunemann, Hauptgeschäftsführer von PlasticsEurope, SKZ-Institutsdirektor Prof. Martin Bastian, der Fridays for Future-Unterstützer und studentische Senator der Universität Würzburg, Abdu Bilican, und Tagungsleiter Dr. Gerold Breuer. Auch ein Vertreter des Umweltministeriums sei angefragt.