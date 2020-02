BellandVision: Neue Nummer Eins bei Dualen Systemen

Bereits bei der Planmengenmeldung für das erste Quartal in 2020 habe es sich angedeutet, dass es zu großen Marktanteilsverschiebungen bei den dualen Systemen kommen wird, so das Unternehmen in einer Presseerklärung. In der Sonderzwischenmeldung Q1 vom 23.01.2020 hat es sich bestätigt, dass BellandVision im Systemvergleich bei den Gesamtlizenzmengen vorne liege. Aufgrund ihrer hohen Lizenzmengen würde BellandVision den Grünen Punkt nach fast 30 Jahren als größtes duales System ab.

Geschäftsführer Thomas Mehl dazu: „Ich freue mich, dass es unserem kompetenten Team mit seinem herausragenden Service gelungen ist, nicht nur die hohen Ansprüche der langjährigen Kunden zufriedenzustellen, sondern auch Neukunden mit unserem guten Preis-Leistungsverhältnis und unserer Expertise im Recycling zu gewinnen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass unser kontinuier-liches Streben nach Qualität und optimalen Kosten im freien Wettbewerb sowie unsere finanzielle Sicherheit für Kunden und Dienstleister auschlaggebend für unseren Erfolg sind. Auch in Zukunft können sich unsere Kunden auf dieses Engagement verlassen.“