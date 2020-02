Neste und der Outotec geben die Einsatzfähigkeit von "MY Renewable Isoalkane" als vollständig biobasiertes Verdünnungsmittel für die Metallgewinnung in hydrometallurgischen Prozessen bekannt.

Das Verdünnungsmittel von Neste und dem finnischen Industriedienstleister Outotec beruht auf Nestes NEXBTL-Technologie und wird nach Angaben des Unternehmens ausschließlich aus biobasierten Abfällen und Reststoffen hergestellt. Laborstudien und Pilotversuche am Outotec-Forschungszentrum in Pori und Nestes Technologiezentrum in Porvoo (beide Finnland) haben demnach die hohe Leistungsfähigkeit des Produkts für die Lösungsmittelextraktion von Kupfer bestätigt. Es könne zudem für andere Grundmetalle eingesetzt werden.

Da das Verdünnungsmittel aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt wird und biologisch abbaubar ist, verringert es Umweltrisiken und hinterlässt über den gesamten Lebenszyklus hinweg einen kleineren CO 2 -Fußabdruck als vergleichbare fossile Produkte. Zudem verdunstet das Mittel langsamer. Das macht die Gewinnung von Kupfer effizienter und sicherer, weil deutlich weniger flüchtiger organische Verbindungen (volatile organic compounds, kurz VOC) freigesetzt werden. MY Renewable Isoalkane ist in Lösungsmittel-Extraktionsanlagen vollständig kompatibel mit konventionellen fossilen Verdünnungsmitteln und kann dem Extraktionsprozess ohne Stillstandzeiten zugeführt werden.

„Die Zusammenarbeit mit Neste ist Teil unserer kontinuierlichen Anstrengungen, das Umweltverhalten unserer Technologien zu verbessern und unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Im Rahmen dieses Projekts haben zwei Experten aus unterschiedlichen Branchen Synergien entdeckt und dadurch eine neue Anwendung für Nestes biobasierte Produkte entwickelt“, sagt Kari Knuutila, Chief Technology Officer bei Outotec.

„Die Partnerschaft mit Outotec bietet uns eine großartige Gelegenheit, Neste MY Renewable Isoalkane als hundertprozentig biobasierte Lösung für die Metallextraktion einzuführen. Der Ersatz fossiler Lösungsmittel durch unser MY Renewable Isoalkane bietet erhebliche ökologische Vorteile und verbessert gleichzeitig die Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit der Metallextraktion“, sagt Mercedes Alonso, Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals bei Neste.

Outotec und Neste haben vereinbart, in der Markteinführung von Neste MY Renewable Isoalkane bei Metallproduzenten zusammenzuarbeiten. Während Outotec die technische Industrieexpertise beisteuert, ist Neste verantwortlich für Herstellung, Verkauf und die weltweite Auslieferung des biobasierten Lösungsmitteln an die Extraktionsanlagen.